Vendetta Fight Nights 48 – Das letzte Event des Jahres

Bare Knuckle War – Erfahrung gegen Militärdisziplin
Waheed Arabsad vs. Ahmet Simsek (AUT)
Ein zusätzlicher Bare-Knuckle-Kracher bereichert die Fightcard:
Waheed Arabsad, bereits zweimal im nackten Faustkampf erprobt, trifft auf den österreichischen Berufssoldaten Ahmet Simsek, der sein spektakuläres Debüt feiert.
Arabsad bringt Härte, Erfahrung und Nehmerqualitäten mit – doch Simsek kommt als Berufssoldat mit eiserner Disziplin und der Mentalität eines Mannes, der nie zurückweicht. Erwartet einen Kampf, der explodieren könnte wie Dynamit in einem Stahlfass.
MMA – Kampf um Ehre, Herz und 2000 Euro
Recep Tayyip Gültekin vs. Christian Draxler
Dieser Fight ist nicht nur sportlich spannend, sondern auch emotional aufgeladen.
Recep Tayyip Gültekin steigt gegen Christian Draxler in den Cage – und sollte Gültekin absagen, muss er Draxler 2.000 EUR zahlen, die dieser für einen guten Zweck spenden will.
Der Kampf war ursprünglich für Vendetta Fight Nights 47 geplant, welchen Gültekin aber verletzungsbedingt absagen musste.
Im Käfig treffen zwei Welten aufeinander: Gültekins Aggressivität gegen Draxlers Ruhe und Präzision. Ein MMA-Duell, das weit über den Sport hinausreicht.
K1 bis 70 kg – Highspeed-Explosionen garantiert
Hamza Drafat (Champion) vs. Paul Cornea
Die 70-kg-Division bringt traditionell die schnellsten, explosivsten Kämpfe – und dieser Titelkampf bildet keine Ausnahme.
Champion Hamza Drafat ist ein wandelnder Wirbelsturm aus Kicks und Kombinationen. Herausforderer Paul Cornea besticht durch Timing, Reichweite und taktisches Auge.
Zwei technisch hochkarätige Kämpfer – ein Ring – eine Krone.
Xtreme Boxing – Weniger Polster, mehr Risiko
Kim Poulsen (DEN) vs. Janos Lenart (HUN)
Fast 50 Profikämpfe im klassischen Boxen – und nun wagt Kim Poulsen den Schritt in die Welt des Xtreme Boxing. Mit MMA-Handschuhen wird jeder Treffer zur Waffe.
Ihm gegenüber steht der ungarische Knockout-Künstler Janos Lenart.
Hier gibt es keine Ausreden, nur Impact. Jedes Wort „Härte“ wird an diesem Abend neu definiert.
SlapBattle der Giganten
Markus Loukota vs. Florian Binder
Der Showkampf des Abends: Zwei Männer, jeweils über 130 kg, mit der rohen Kraft aus Strongman- bzw. American-Football-Welt, stehen sich im SlapBattle gegenüber.
Markus Loukota, eine Maschine aus Muskelmasse, trifft auf den explosiven Ex-Footballer Florian Binder.
Jeder einzelne Schlag könnte die Halle zum Erzittern bringen. Ein Spektakel, das man live erlebt haben MUSS.