Vendetta Fight Nights 48 – Das letzte Event des Jahres

Die Vendetta Fight Nights kehren am 13. Dezember 2025 zurück – und der Wiener Hallmann Dome verwandelt sich erneut in eine Arena, in der Mut, Wille und pure Schlagkraft aufeinandertreffen.

Vendetta 48 präsentiert eine Fightcard, die an Spannung, Starpower und roher Energie kaum zu überbieten ist. Hier wird nicht nur gekämpft – hier wird Geschichte geschrieben.

K1 XTREME bis 93 kg – Titelkampf der Titanen

David Mate (CRO) vs. Dorin Stan (ROU)

Im Hauptkampf kommt es zum epischen Showdown. Der amtierende Champion David Mate, bekannt für seine explosiven Kombinationen und seine Unbeugsamkeit, trifft auf Rumäniens Naturgewalt Dorin Stan.

Stan ist ein Mann, der mit jeder Bewegung Gefahr ausstrahlt und im Clinch kaum zu bremsen ist.

Technik gegen Power – Champion gegen Herausforderer – ein Kampf, der über Sieg oder Zerstörung entscheiden könnte.

Bare Knuckle Boxing – Titel auf der Kippe

Benjamin Horvath (AUT) vs. Ryan McCarthy (GBR)

Bare Knuckle – das unbarmherzigste Format des Kampfsports.

Österreichs Champion Benjamin Horvath betritt den Ring mit der Präzision eines Chirurgen und der Härte eines Schmiedehammers.

Herausforderer Ryan McCarthy hingegen ist ein britischer Straßenkämpfer mit Knockout-Garantie. Hier gibt es kein Zurück, kein Zögern – nur Faust gegen Gesicht, Herz gegen Schmerz.