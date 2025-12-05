NEWS

Vendetta Fight Nights 48 – Das letzte Event des Jahres

Die Vendetta Fight Nights 48 in Wien steht an. Diese Duelle bringen Spannung in die Arena:

Die Vendetta Fight Nights kehren am 13. Dezember 2025 zurück – und der Wiener Hallmann Dome verwandelt sich erneut in eine Arena, in der Mut, Wille und pure Schlagkraft aufeinandertreffen.

Vendetta 48 präsentiert eine Fightcard, die an Spannung, Starpower und roher Energie kaum zu überbieten ist. Hier wird nicht nur gekämpft – hier wird Geschichte geschrieben.

K1 XTREME bis 93 kg – Titelkampf der Titanen

David Mate (CRO) vs. Dorin Stan (ROU)

Im Hauptkampf kommt es zum epischen Showdown. Der amtierende Champion David Mate, bekannt für seine explosiven Kombinationen und seine Unbeugsamkeit, trifft auf Rumäniens Naturgewalt Dorin Stan.

Stan ist ein Mann, der mit jeder Bewegung Gefahr ausstrahlt und im Clinch kaum zu bremsen ist.

Technik gegen Power – Champion gegen Herausforderer – ein Kampf, der über Sieg oder Zerstörung entscheiden könnte.

Bare Knuckle Boxing – Titel auf der Kippe

Benjamin Horvath (AUT) vs. Ryan McCarthy (GBR)

Bare Knuckle – das unbarmherzigste Format des Kampfsports.
Österreichs Champion Benjamin Horvath betritt den Ring mit der Präzision eines Chirurgen und der Härte eines Schmiedehammers.

Herausforderer Ryan McCarthy hingegen ist ein britischer Straßenkämpfer mit Knockout-Garantie. Hier gibt es kein Zurück, kein Zögern – nur Faust gegen Gesicht, Herz gegen Schmerz.

Bare Knuckle War – Erfahrung gegen Militärdisziplin

Waheed Arabsad vs. Ahmet Simsek (AUT)

Ein zusätzlicher Bare-Knuckle-Kracher bereichert die Fightcard:
Waheed Arabsad, bereits zweimal im nackten Faustkampf erprobt, trifft auf den österreichischen Berufssoldaten Ahmet Simsek, der sein spektakuläres Debüt feiert.

Arabsad bringt Härte, Erfahrung und Nehmerqualitäten mit – doch Simsek kommt als Berufssoldat mit eiserner Disziplin und der Mentalität eines Mannes, der nie zurückweicht. Erwartet einen Kampf, der explodieren könnte wie Dynamit in einem Stahlfass.

MMA – Kampf um Ehre, Herz und 2000 Euro

Recep Tayyip Gültekin vs. Christian Draxler

Dieser Fight ist nicht nur sportlich spannend, sondern auch emotional aufgeladen.
Recep Tayyip Gültekin steigt gegen Christian Draxler in den Cage – und sollte Gültekin absagen, muss er Draxler 2.000 EUR zahlen, die dieser für einen guten Zweck spenden will.

Der Kampf war ursprünglich für Vendetta Fight Nights 47 geplant, welchen Gültekin aber verletzungsbedingt absagen musste.

Im Käfig treffen zwei Welten aufeinander: Gültekins Aggressivität gegen Draxlers Ruhe und Präzision. Ein MMA-Duell, das weit über den Sport hinausreicht.

K1 bis 70 kg – Highspeed-Explosionen garantiert

Hamza Drafat (Champion) vs. Paul Cornea

Die 70-kg-Division bringt traditionell die schnellsten, explosivsten Kämpfe – und dieser Titelkampf bildet keine Ausnahme.

Champion Hamza Drafat ist ein wandelnder Wirbelsturm aus Kicks und Kombinationen. Herausforderer Paul Cornea besticht durch Timing, Reichweite und taktisches Auge.

Zwei technisch hochkarätige Kämpfer – ein Ring – eine Krone.

Xtreme Boxing – Weniger Polster, mehr Risiko

Kim Poulsen (DEN) vs. Janos Lenart (HUN)

Fast 50 Profikämpfe im klassischen Boxen – und nun wagt Kim Poulsen den Schritt in die Welt des Xtreme Boxing. Mit MMA-Handschuhen wird jeder Treffer zur Waffe.

Ihm gegenüber steht der ungarische Knockout-Künstler Janos Lenart.
Hier gibt es keine Ausreden, nur Impact. Jedes Wort „Härte“ wird an diesem Abend neu definiert.

SlapBattle der Giganten

Markus Loukota vs. Florian Binder

Der Showkampf des Abends: Zwei Männer, jeweils über 130 kg, mit der rohen Kraft aus Strongman- bzw. American-Football-Welt, stehen sich im SlapBattle gegenüber.

Markus Loukota, eine Maschine aus Muskelmasse, trifft auf den explosiven Ex-Footballer Florian Binder.
Jeder einzelne Schlag könnte die Halle zum Erzittern bringen. Ein Spektakel, das man live erlebt haben MUSS.

