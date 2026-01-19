ÖHB-Team gewinnt zum Abschluss, verpasst aber die Hauptrunde

Österreichs Handball-Team verabschiedet sich mit einem Sieg von der Handball-EM!

Am Ende reicht der 26:25-Sieg gegen Serbien aber nicht für den Aufstieg in die Hauptrunde. Es war nach zwei Pleiten der erste Erfolg bei dieser EM, für die Top 2 in Gruppe A reicht es jedoch nicht: Der Ausgang zwischen Deutschland und Spanien entscheidet darüber, ob man Dritter oder Vierter wird.

Österreich legt in Herning einen vielversprechenden Start hin, führt durch Treffer von Kofler und Wagner direkt mit 2:0. Dann rückt jedoch Serbiens Torhüter Milosavlej immer mehr in den Mittelpunkt und pariert mehrfach stark, wodurch Serbien den Ausgleich herstellen kann.

Danach entwickelt sich eine enge, umkämpfte Partie. Beim Stand von 10:8 lässt Österreich in Überzahl gute Chancen aus. Im Finish der ersten Halbzeit präsentiert sich Serbien effizienter, so geht Österreich mit einem knappen 12:13-Rückstand in die Halbzeit.

Drei Tore haben gefehlt

ÖHB-Keeper Möstl erwischt einen starken Start in den zweiten Spielabschnitt, mit zwei Paraden ermöglicht er den Ausgleich zum 14:14 durch Kofler.

Der Aufschwung der Österreicher gipfelt im Treffer von Herburger, der beim Stand von 16:16 in der 40. Minute für die erste österreichische Führung seit der 25. Minute sorgt. Österreich bleibt druckvoll, aber zwei vergebene Siebenmeter sorgen dafür, dass das ÖHB-Team einen knappen 26:25-Sieg gegen Serbien einfährt.

Hoffen auf Deutschland

Ein Vier-Tore-Vorsprung wäre nötig gewesen, um die Chance auf den Einzug in die Hauptrunde am Leben zu halten. Gleichzeitig bedeutet das Hoffen auf Deutschland.

Punktet unser Nachbar, beendet Österreich die Gruppe auf Rang drei. Verlieren die Deutschen aber, entscheidet eine Tabelle mit drei Teams und dort würde das ÖHB-Team die Gruppe als Letzter beenden.

Mit Rang drei versäumt man das Ziel Hauptrunde zwar, allerdings hätte diese Platzierung positive Folgen für die kommende WM-Qualifikation. Während die Gruppen-Vierten bereits Mitte März in die Vor-Quali einsteigen müssen - im Falle Österreichs würde dies ein Hin- und Rückspiel mit Litauen bedeuten -, stehen die Dritten bereits im finalen WM-Play-off Mitte Mai.