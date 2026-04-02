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Spanischer Radprofi bei Trainingsunfall schwer verletzt

Der 23-Jährige kollidierte mit einem Fahrzeug und zog sich laut eines Berichts eine schwere Kopfverletzung zu.

Spanischer Radprofi bei Trainingsunfall schwer verletzt Foto: © getty
Textquelle: © APA
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Der spanische Radprofi Jaume Guardeno hat sich bei einem Trainingsunfall schwer verletzt.

Wie sein Team Caja Rural am Donnerstag mitteilte, kollidierte der 23-Jährige mit einem Fahrzeug und muss im Krankenhaus von Sabadell auf der Intensivstation behandelt werden. Die Sportzeitung "AS" berichtete von einer schweren Kopfverletzung.

Guardeno sei in einem kritischen Zustand, der sich allerdings in den vergangenen Stunden stabilisiert habe.

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