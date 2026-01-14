NEWS

Wie der Vater, so der Sohn: Ibrahimovic-Sohn zu Ajax Amsterdam

Maximilian Ibrahimovic spielte zuletzt in Milans zweiter Mannschaft. Nun folgt er den Spuren seines Vaters.

Wie der Vater, so der Sohn: Ibrahimovic-Sohn zu Ajax Amsterdam Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Ein Vierteljahrhundert nach Zlatan Ibrahimovic wechselt dessen Sohn Maximilian zu Ajax Amsterdam.

Wie der niederländische Traditionsklub und der abgebende Verein Milan mitteilten, wird der 19-jährige Stürmer bis Saisonende ausgeliehen.

Auch Milan war eine Station in der großen Karriere von Papa Zlatan. Maximilian Ibrahimovic spielte zuletzt im zweiten Team der Mailänder.

Bei Ajax soll er vorerst in der U23 stürmen. Maximilians Bruder Vincent (17) spielt ebenfalls bei Milan.

AC Milan Fußball International Niederlande (Fußball) Eredivisie Fußball Zlatan Ibrahimovic Ajax Amsterdam