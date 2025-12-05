Handball-WM: ÖHB-Frauen im Endspurt auf Punkte aus

Österreichs Handballerinnen sind nach den Niederlagen gegen die harten Brocken Niederlande und Frankreich in den abschließenden WM-Hauptrundenspielen gegen leichtere Gegner auf weitere Punkte aus.

Am Samstag (15.30 Uhr/live ORF Sport +) wartet in Rotterdam das noch punktelose Schlusslicht Tunesien, am Montag Polen. Die starke erste Hälfte beim 17:29 gegen Weltmeister Frankreich sollte der jungen Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman für den Endspurt Auftrieb geben.

"Wir haben gegen Frankreich wirklich gute Sachen gemacht. Wenn wir das in die zwei Spiele mitnehmen, dann gewinnen wir die", sagte Tijsterman am Freitag.

Die aufkommende Müdigkeit dürfe im fünften Spiel in eineinhalb Wochen keine Rolle spielen. "Tunesien ist ein neuer Gegner für uns. Ich erwarte, dass sie versuchen, in der Abwehr hart zu spielen. Aber wir sind besser als Tunesien, es kommt darauf an, dass wir im Kopf frisch sind und von Sekunde eins kämpfen."

"Coole Truppe" nach vier Partien noch "frisch"

Müdigkeit ist für Philomena Egger unerheblich. "Im Kopf bin ich noch sehr frisch, für mich ist das Turnier erst nach dem letzten Spiel zu Ende", sagte die 18-Jährige und verwies auf den guten Teamspirit. "Wir sind eine coole Truppe, wir halten zusammen und unterstützen uns gegenseitig."

Die Ljubljana-Legionärin sieht aber auch noch Luft nach oben. "Natürlich gibt es viele Sachen, die wir noch verbessern können, aber was wir bisher geleistet haben, war gut."

"Es wäre eine super Geschichte"

ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser zeigte sich sehr stolz auf die unbekümmerten, aber kontrollierten Auftritte seiner jungen Mannschaft. Sie halte sich über weite Strecken an den Spielplan und verfüge mit Torfrau Lena Ivancok über einen starken Rückhalt. Besonders gut gefalle ihm, dass die Ausfälle von Schlüsselspielerinnen nie zum Thema gemacht würden.

Trotz der hohen Belastung ist Fölser von einem erfolgreichen Abschluss überzeugt. "Es ist das fünfte Spiel, aber da hilft uns die Jugendlichkeit, die Frische ist noch da. Es wäre eine super Geschichte, wenn wir noch den einen oder anderen Punkt holen würden."

Im Idealfall wäre sogar ein einstelliges Turnierergebnis möglich.