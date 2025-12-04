NEWS

Gigler holt nächste österreichische Medaille bei Kurzbahn-EM

Über 100 Meter Lagen schwimmt der Kärtner aufs Podest.

Gigler holt nächste österreichische Medaille bei Kurzbahn-EM
Textquelle: © APA
Kommentare

Heiko Gigler hat am Donnerstag bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Lublin Bronze über 100 m Lagen gewonnen.

Der Kärntner blieb in 51,60 Sekunden zwar deutlich hinter dem Schweizer Sieger Noe Ponti (50,52), verwies aber seinen Landsmann Luka Mladenovic um drei Hundertstel auf Rang vier.

Mladenovic hatte am Mittwoch die Bronzemedaille über 100 m Brust geholt. Für den 29-jährigen Gigler war es die erste Einzelmedaille in der allgemeinen Klasse.

Littler und seine Vorgänger: Die Wunderkinder des Weltsports

Pele (Fußball)
Michael Chang (Tennis)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Schwimm-EM: Bucher, Edl und Mladenovic überstehen Vorläufe

Schwimm-EM: Bucher, Edl und Mladenovic überstehen Vorläufe

Mehr Sport
Schwimmen: Mladenovic gewinnt bei Kurzbahn-EM Bronze

Schwimmen: Mladenovic gewinnt bei Kurzbahn-EM Bronze

Mehr Sport
1
Darts-WM: Neue Halle! Zukunft um "Ally Pally" geklärt

Darts-WM: Neue Halle! Zukunft um "Ally Pally" geklärt

Mehr Sport
1
Top 15! Das sind die bestverdienenden Sportlerinnen der Welt

Top 15! Das sind die bestverdienenden Sportlerinnen der Welt

Mehr Sport
Vierfacher Weltmeister Kurt Presslmayr verstorben

Vierfacher Weltmeister Kurt Presslmayr verstorben

Mehr Sport
ÖTV-Knalleffekt: Nummer 51 der Welt wird Österreicherin!

ÖTV-Knalleffekt: Nummer 51 der Welt wird Österreicherin!

Tennis
36
SKI LIVE - Abfahrt in Beaver Creek: Das aktuelle Ergebnis

SKI LIVE - Abfahrt in Beaver Creek: Das aktuelle Ergebnis

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Schwimmen Heiko Gigler Polen Luka Mladenovic