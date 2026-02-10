ÖHB-Torfrau Lena Ivancok wechselt nach Frankreich

Österreichs Handball-Torfrau Lena Ivancok wechselt ab der kommenden Saison von der deutschen in die französische Liga.

Die 24-jährige Wienerin, die seit 2023 in Diensten von Sport-Union Neckarsulm steht, streift dann das Trikot von JDA Bourgogne Dijon über. Dijon liegt aktuell auf Tabellenrang fünf. "Es ist genau der richtige Schritt in meiner Karriere, um mich weiterzuentwickeln", erklärte die 66-fache ÖHB-Teamspielerin in einer Aussendung am Dienstag.

"Das Gesamtpaket sowie das spannende und ambitionierte Projekt haben mich überzeugt", erzählte Ivancok, die auch auf Einsätze in der EHF-League hofft. "Der Verein möchte in der Liga vorne mit Metz und Brest mitspielen, sich dauerhaft für die European League qualifizieren, wenn nicht sogar für die EHF Champions League", weiß sie von den Plänen ihres künftigen Vereins.

Mit dem Nationalteam geht es für Ivancok am 4. März zunächst im Heimspiel der EM-Qualifikation in Wien gegen Spanien weiter.