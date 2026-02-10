Linz-Marathon: Vorzeitiger Anmeldeschluss möglich

Mit bereits 14.000 Anmeldungen ist der Linz Marathon heuer um rund 30 Prozent besser gebucht als im Vorjahr zu dieser Zeit.

Die Veranstalter rechnen damit, dass man die Anmeldung für das Laufevent am 12. April möglicherweise vorzeitig beenden wird müssen - mit 20.500 bis 20.700 Läuferinnen und Läufern wäre es "ausverkauft".

Erste Details zum Linz Marathon, der auch wieder Staatsmeisterschaft ist, wurden in einer Pressekonferenz am Dienstag präsentiert.

Bereits am Samstag, dem 11. April, finden die Kinderbewerbe und der Special Olympics Run statt. Am Sonntag startet um 8.00 Uhr der Handbike-Halbmarathon, danach beginnen gestaffelt weitere Bewerbe - Inline Skating, Viertel-, Halb-, Staffel-Marathon sowie die Königsdisziplin über 42,195 Kilometer.

Gestartet wird auf der Donaulände, der Zieleinlauf ist am Linzer Hauptplatz. Wem die Marathondistanzen zu lange sind, der kann auch beim 5K über fünf Kilometer ins Rennen gehen.

Gleichzeitig Staatsmeisterschaft

Man sei auch heuer wieder Staatsmeisterschaft, so Organisator Günther Weidlinger, der hofft, dass der amtierende Staatsmeister Mario Bauernfeind mit am Start sein wird. Auch für 2027 - wenn der Linz Marathon 25 Jahre alt wird - habe man bereits die Staatsmeisterschaft zugesprochen bekommen.

Der Linzer Kurs sei "flach und schnell", beschreibt Weidlinger die Strecke, entlang der heuer "viele Motivations- und Anfeuerungspunkte" neu angelegt werden sollen. Auch wird wieder ein Green Event angepeilt.

Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger bestreitet sportlich den Halbmarathon, geschäftlich ist er zum letzten Mal als Vertreter des Hauptsponsors mit an Bord, denn er geht mit Jahresende in Pension. Der Sponsorvertrag wird aber um weitere fünf Jahre verlängert, das Schriftstück wurde im Anschluss an die Marathon-Pressekonferenz unterschrieben.

Bisher 14.000 Anmeldungen

Kai Liczewski, kaufmännischer Geschäftsführer der Linzer Veranstaltungsdirektor LIVA, berichtete, dass es bereits knapp 14.000 Anmeldungen gebe, das seien um 30 Prozent mehr als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. "Das ist phänomenal."

Die Veranstalter rechnen damit, dass es zu einem vorzeitigen Anmeldeschluss kommen werde. Die maximale Zahl der Teilnehmenden liege - je nach Verteilung auf die einzelnen Bewerbe - "zwischen 20.500 und 20.700", rechnete Weidlinger vor. Im Vorjahr zählte man 19.514, der bisherige Rekord liegt bei 20.013 Teilnehmenden.

Der Marathon sei "nicht nur die größte und wichtigste Breitensportveranstaltung, sondern auch ein großes Sportfest für unsere Stadt", bei dem sich "Linz in der Welt präsentieren" könne und an die 100.000 Besucher erwartet werden, freute sich Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

Und dieses Sportfest besteht nicht nur aus dem Marathon allein: Von 5. bis 12. April findet im Linzer Design Center das Upper Austria Ladys Linz statt und die Handball-Damen spielen am 12. April zum Abschluss der Qualifikation zur Women ́s EHF EURO 2026 gegen Griechenland.

"In Linz gibt es nur mehr Sport an diesem Wochenende", so Weidlinger. Verkehrstechnisch könnte das herausfordernd werden, aber man sei in "guten Gesprächen" mit den anderen Organisatoren, wurde versichert.