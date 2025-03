Tiger Woods zieht sich schwere Verletzung zu

Tiger Woods hat sich im Training schwer verletzt.

Wie der US-Golfer auf den sozialen Netzwerken bekannt gibt, habe er beim Training daheim "einen stechenden Schmerz in meiner linken Achillesferse gespürt, was sich als Riss herausstellen sollte."

Dr. Charlton Stucken habe beim 15-fache-Major-Champion demnach bereits am Dienstagvormittag "einen minimal-invasive Achillessehnenreparatur" durchgeführt. "Die Operation ist reibungslos verlaufen und wir erwarten eine volle Genesung", wird Dr. Stucken zitiert.

Wie Woods im Statement weiter ausführt, sei er bereits wieder zu Hause "und werde mich auf meine Genesung und meine Reha konzentrieren."

Der 49-Jährige hat sich zuletzt für eine Rückkehr auf die Tour vorbereitet. Erst vor einem Monat ist Woods Mutter verstorben, weshalb er seine Teilnahme am Genesis Invitational auf dem Torrey Pines Golf Course in San Diego zurückgezogen hat.