Bogey am Schlussloch - Straka nach 1. Runde auf Platz 20

Beim PGA-Play-off-Turnier in Memphis spielt der Wiener in einem Flight mit Scottie Scheffler, in Runde eines braucht er einen Schlag mehr.

Bogey am Schlussloch - Straka nach 1. Runde auf Platz 20 Foto: © getty
Textquelle: © APA
Golfprofi Sepp Straka verzeichnet einen soliden Start beim ersten von den drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour.

Der 32-jährige Wiener spielt am Donnerstag zum Auftakt der mit 20 Millionen Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee eine 68er-Runde (2 unter Par) und liegt damit im elitären 70er-Teilnehmerfeld auf Rang 20. Mit einem Bogey am Schlussloch vergibt der Weltranglistenelfte eine Top-12-Platzierung, auf die besten zehn fehlen derzeit zwei Schläge.

Straka spielt in einem Flight mit der Nummer 1, Scottie Scheffler, und kommt mit fünf Birdies und drei Bogeys ins Clubhaus des TPC Southwind. US-Star Scheffler braucht für die erste Runde einen Schlag weniger als der Österreicher, der 29-jährige Texaner ist mit 3 unter Par vorerst geteilter Zwölfter. Auch am Freitag schlägt das Duo, das im FedExCup auf den Positionen eins und drei rangiert, wieder gemeinsam ab.

In Führung bei dem ohne Cut gespielten Event liegt Schefflers Landsmann Akshay Bathia, der mit einer 62 (8 unter) vorprescht.

