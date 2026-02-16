Der Wiener Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Pebble Beach den Sieg nur knapp verpasst, aber mit Rang zwei sein erstes Topergebnis 2026 erzielt.

Der 32-Jährige spielt am Sonntag beim 20-Mio.-Dollar-Event in Kalifornien eine 68er-Schlussrunde. Damit behauptet Straka (66-66-67-68 Schläge) wie schon am Samstag den geteilten zweiten Platz. Mit einem Gesamtscore von 269 Strokes (19 unter Par) fehlt ihm am Ende ein Schlag auf Sieger Collin Morikawa aus den USA.

Straka darf sich dennoch über ein Millionen-Preisgeld freuen und klettert im FedExCup - der Geld- und Jahreswertung des US PGA Tour - von Platz 71 auf den 9. Rang

Knapp 1,5 Mio. Euro Preisgeld für Straka

Nach zwei 66er- und einer 67er-Runde kommt Straka am Schlusstag mit den teils sehr windigen und regnerischen Bedingungen zunächst nicht so gut zurecht wie die Konkurrenz an der Spitze.

Zwei frühe Schlagverluste lassen den zweifachen Ryder-Cup-Champion im Kampf um den Sieg bei dem topbesetzten, traditionsreichen Signature-Event zurückfallen. Auf den "back nine" startet der ÖGV-Golfer eine sehenswerte Aufholjagd, die er nach Birdies auf der 16 und 17 mit einem Eagle auf der 18. und letzten Spielbahn veredelt.

Drei Bogeys - bei fünf weiteren Birdies - vereiteln letztlich die Chance auf den fünften PGA-Turniersieg. Straka darf sich aber über ein sattes Preisgeld in Höhe von 1,76 Mio. Dollar (1,48 Mio. Euro) freuen.

In der aktuellen Weltrangliste kehrt Straka, der Ende Mai bei der Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel zu bewundern sein wird, wieder auf den 12. Rang zurück.

Morikawa wehrt Scheffler-Attacke ab

Den Siegerscheck über 3,6 Mio. Dollar sichert sich unterdessen Strakas Flightpartner Morikawa, der sich mit einer 67 auf dem Par-72-Kurs ganz nach vorne spielt und zugleich unter anderem den Angriff seines Landsmannes und Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler abwehrt.

Scheffler kommt mit einer 63er-Runde, auf der dem US-Star gleich drei Eagles gelingen, hinter Straka und dem geteilten Zweiten Min Woo Lee aus Australien auf Rang vier. Der entthronte Titelverteidiger Rory McIlroy wird 14. (-17).