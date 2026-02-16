LeBron James lässt Zukunft offen

Superstar LeBron James hat noch keine Entscheidung über ein Karriereende nach dieser Saison getroffen. "Wenn ich es weiß, werdet ihr es auch wissen", sagte der 41-jährige US-Amerikaner am Sonntag vor dem All-Star-Game der National Basketball Association (NBA) im Intuit Dome der Los Angeles Clippers.

In fast jeder seiner 23. Saisonen war er bei diesem Prestigeevent dabei, erstmals wurde dabei ein Miniturnier mit drei Teams gespielt, wobei James und Co. im Finale verloren.

Den Sieg holte sich das Team Stars um Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), der zudem als wertvollster Spieler des All-Star-Games ausgezeichnet wurde.

Das Team spielte im Finale gegen Team Stripes um James (Los Angeles Lakers) und Kevin Durant (Houston Rockets). Das 47:21 im Endspiel war die einzige Partie, die früh entschieden war und keine große Spannung aufkommen ließ.

Ersatzgeschwächtes Team World ohne Sieg

Das Team World verlor beide Hauptrundenspiele knapp, musste aber mit nur sieben Profis auskommen. Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Ant

etokounmpo (Milwaukee Bucks) und Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) waren alle angeschlagen und kamen nicht zum Einsatz. Gespielt wurde jedenfalls mit deutlich höherer Intensität als in den Jahren zuvor, weshalb die Organisatoren bezüglich des neuen Systems am Ende zufrieden resümieren konnten.

Der viermalige NBA-Champion James hat bereits die längste NBA-Karriere der Geschichte und ist Rekordhalter bei den erzielten Punkten. In dieser Saison hat er wegen Verletzungen bereits 18 Partien für die Lakers verpasst, ist aber noch immer zu außergewöhnlichen Leistungen imstande.

Mit 41 Jahren und 44 Tagen ist der Profi der älteste Spieler der Ligageschichte, der in einem NBA-Spiel ein Triple Double auflegte - also bei Punkten, Assists und Rebounds zweistellige Werte erzielte. Beim 124:104-Erfolg gegen die Dallas Mavericks verbuchte James erst vor wenigen Tagen 28 Punkte, 12 Assists und 10 Rebounds.