Straka gibt Führung bei Players Championship ab

Golfprofi Sepp Straka spielt bei der Players Championship in Florida weiter um den Sieg mit.

Der Wiener benötigte am Freitag im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach nach einer 67er-Auftaktrunde zwar 70 Schläge und verlor damit die Führung, der 32-Jährige liegt zur Halbzeit des mit 25 Millionen Dollar dotierten Turniers aber auf dem sechsten Platz und damit in Lauerposition. Der Schwede Ludvig Aberg übernahm mit einer 63 die Spitze und hat nun fünf Schläge Vorsprung auf Straka.

Straka startete diesmal mit den "Back Nine" und konnte dort mit drei Birdies auch vollauf überzeugen. Sein erstes Bogey im Turnierverlauf am vorletzten Loch, dem achten, bedeutete aber den leichten Rückfall. Das auch, da er in der Folge am letzten Loch nur hauchdünn bei einem Putt an einem weiteren Birdie vorbeischrammte.

Dadurch hält der Weltranglistenneunte, im Vorjahr 14. bei der Players Championship, bei 137 Schlägen und sieben unter Par. Am Donnerstag waren dem vierfachen Turniersieger auf der PGA Tour drei Birdies und ein Eagle gelungen.

Straka im Canal+-Interview: