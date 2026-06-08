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Straka beim Memorial in Ohio zurück - Sieger erst im Stechen

Der Österreicher büßt einen Platz in der Weltrangliste ein. Die Entscheidung fällt erst im Stechen.

Straka beim Memorial in Ohio zurück - Sieger erst im Stechen Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
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Golf-Ass Sepp Straka hat beim mit 20 Millionen Dollar dotierten Memorial Tournament in Dublin (Ohio) Rang 40 belegt.

Der 33-jährige Österreicher spielte am Sonntag zum Abschluss eine 73er-Runde (1 über Par) und beendete das PGA Signature Turnier mit gesamt 294 Schlägen (6 über Par).

Dafür kassierte Straka 82.000 Dollar Preisgeld (70.000 Euro).

Entscheidung im Stechen

Den Sieg samt vier Mio. Dollar holte sich der US-Amerikaner J.T. Poston (12 unter Par) im Stechen gegen seinen Landsmann Ryan Gerard.

In der Saisonwertung liegt Straka nun auf Rang 22, was ihn zur erneuten Teilnahme am lukrativen PGA-Play-off im August berechtigen würde.

In der Weltrangliste rutschte der ÖGV-Golfer um einen Platz auf Rang 19 ab.

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