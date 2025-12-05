NEWS

Straka bei Woods-Turnier auf Bahamas weiter mit Siegchancen

Dem Wiener fehlt nur ein Schlag auf Spitzen-Quintett. Emma Spitz ist beim LPGA-Turnier in Alabama im Einsatz.

Straka bei Woods-Turnier auf Bahamas weiter mit Siegchancen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Golf-Star Sepp Straka hat bei der mit 5 Mio. US-Dollar dotierten Hero World Challenge auf den Bahamas weiter Siegchancen.

Nach geteilter Führung nach Runde eins spielte der 32-Jährige am Freitag eine 69er-Runde von drei unter Par und liegt damit nur einen Schlag hinter einem Spitzen-Quintett auf Rang sechs.

Beim Einladungsturnier von Tiger Woods führen die US-Amerikaner Cameron Young, Wyndham Clark, J.J. Spaun und Akshay Bhatia sowie der Japaner Hideki Matsuyama.

Beim LPGA-Qualifikationsturnier in Mobile/Alabama rangiert Emma Spitz nach der ersten Runde mit einer 72 auf Position 46. Das Turnier läuft bis Dienstag.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

44 Bilder

Mehr zum Thema

Top-Auftakt! Straka führt bei Einladungsturnier von Tiger Woods

Top-Auftakt! Straka führt bei Einladungsturnier von Tiger Woods

Golf
Trainereffekt bleibt aus: Mainz unterliegt auch Mönchengladbach

Trainereffekt bleibt aus: Mainz unterliegt auch Mönchengladbach

Deutsche Bundesliga
Das sind die ÖFB-WM-Gruppengegner

Das sind die ÖFB-WM-Gruppengegner
Kriechmayr trotz Sieg ehrlich: "Hat natürlich faden Beigeschmack"

Kriechmayr trotz Sieg ehrlich: "Hat natürlich faden Beigeschmack"

Ski Alpin
Trump will Fußball und American Football umbenennen

Trump will Fußball und American Football umbenennen

3
St. Pölten kontert Admira und siegt souverän

St. Pölten kontert Admira und siegt souverän

2. Liga
1
Argentinien zollt Österreich Respekt: "Schwieriger Gegner"

Argentinien zollt Österreich Respekt: "Schwieriger Gegner"

ÖFB-Team
Kommentare

Kommentare

Golf Tiger Woods Sepp Straka Emma Spitz Hideki Matsuyama Alabama