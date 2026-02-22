Rabenschwarzer Tag für Sepp Straka

Golf-Profi Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Los Angeles eine rabenschwarze dritte Runde erwischt.

Der Wiener schreibt am "moving day" eine 80 an und bleibt damit neun über Par. Der 32-Jährige fällt beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Genesis Invitational vom 19. auf den 50. Platz zurück.

Straka bleibt an keinem Loch unter Platzstandard, ihm unterlaufen sechs Bogeys und auf der 15 sogar ein Triple-Bogey.

24 Schläge vor Straka führt der US-Amerikaner Jacob Bridgeman.