NEWS

Rabenschwarzer Tag für Sepp Straka

Österreichs Golf-Aushängeschild spielt beim PGA-Signature-Turnier in Los Angeles eine schlechte dritte Runde.

Rabenschwarzer Tag für Sepp Straka Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Golf-Profi Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Los Angeles eine rabenschwarze dritte Runde erwischt.

Der Wiener schreibt am "moving day" eine 80 an und bleibt damit neun über Par. Der 32-Jährige fällt beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Genesis Invitational vom 19. auf den 50. Platz zurück.

Straka bleibt an keinem Loch unter Platzstandard, ihm unterlaufen sechs Bogeys und auf der 15 sogar ein Triple-Bogey.

24 Schläge vor Straka führt der US-Amerikaner Jacob Bridgeman.

15 kuriose Sportarten, die "keiner" kennt

Cheese Rolling

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Golf: Straka schafft in Los Angeles klar den Cut

Golf: Straka schafft in Los Angeles klar den Cut

Golf
Olympia LIVE: Sorgt Stadlober für eine Medaille zum Abschluss?

Olympia LIVE: Sorgt Stadlober für eine Medaille zum Abschluss?

Olympia
Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
18
Mit Sinja Kraus! Diese Österreicherinnen erreichten die Top 100

Mit Sinja Kraus! Diese Österreicherinnen erreichten die Top 100

Tennis
Olympia heute: Eishockey-Traumfinale Kanada - USA

Olympia heute: Eishockey-Traumfinale Kanada - USA

Olympia
Gold-Favoritin out! Stadlobers Medaillen-Chancen steigen

Gold-Favoritin out! Stadlobers Medaillen-Chancen steigen

Olympia
1
Olympiasieger im Babyglück

Olympiasieger im Babyglück

Ski Alpin

Kommentare

Golf Sepp Straka PGA Tour PGA-Tour PGA