Engpass am Valentinstag: 10.000 Kondome bei Olympia ausgegeben

In der ersten Woche der Olympischen Winterspiele in Italien sind bereits 10.000 Kondome ausgegeben worden.

"10.000 wurden verwendet, für 2.800 Athleten", sagte der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Mark Adams, am Samstag vor Journalisten. Den Rest solle sich jeder selbst denken, sagte er mit einem Grinsen.

Die Nachrichtenagentur SID berichtete unter Berufung auf die italienische Zeitung "La Stampa", im Olympischen Dorf in Cortina D'Ampezzo, einem der Austragungsorte, seien die Gratis-Kondome bereits vergriffen. "Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg", klagte demnach ein Athlet, der anonym bleiben wollte.

Nachschub weiter offen

Ob die Bewohner des Olympischen Dorfs mit Nachschub rechnen dürfen, sei offen. "Sie haben uns zwar versprochen, dass noch mehr kommen werden. Aber wer weiß wann", sagte der Sportler laut "La Stampa".

Die Skiläuferin Mialitiana Clerc aus Madagaskar meinte bei dem täglichen Pressebriefing mit Adams am Valentinstag, auch bei den Winterspielen in Peking vor vier Jahren seien die kostenlosen Kondome schnell vergriffen gewesen.

Die 24-Jährige fügte hinzu: "Ich weiß bereits, dass viele Leute Kondome benutzen oder sie ihren Freunden außerhalb der Olympischen Spiele geben, weil es für sie eine Art Geschenk ist."