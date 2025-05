Ohne rot-weiß-rote Festspiele haben die Austrian Alpine Golf Open in Henndorf am Wallersee begonnen.

Bester heimischer Golfer im Club Gut Altentann war am Donnerstag vor Rundenschluss Matthias Schwab als geteilter 17. nach einer Runde von zwei unter Par. Lukas Nemecz folgte mit eins unter auf Platz 35. Einen Horror-Auftakt in das Event der DP World Tour erwischte Bernd Wiesberger.

Dem heimischen Aushängeschild unterlief eine Runde von zwei über Par, damit lag der in Abwesenheit von Sepp Starka am höchsten gereihte ÖGV-Mann im 156-köpfigen Teilnehmerfeld nur um Platz 90. Drei Löcher beendete der Burgenländer mit einem Bogey, also einem Schlag mehr als der Par-Wert des Lochs angibt. Auf der neunten Bahn schrieb er sogar ein Doppelbogey an.

Schwab zufrieden: "Sehr solide"

Schwab startete mit drei Birdies (Schlaggewinne) auf den ersten fünf Löchern, hinzu kam ein Bogey. "Es war sehr solide. Der Start war super. Das Feeling am Platz war gut", sagte Schwab zur APA. "Es waren so gut wie keine Ausreißer im langen Spiel, die mir in den letzten Monaten immer wieder passiert sind. So kann man besser scoren."

Nemecz brauchte im "Steirer-Duell" einen Schlag mehr. "Heute hat mich der Putter gerettet. Ich habe keine Katastrophen-Golfschläge gemacht, aber einfach viel zu wenig gute und hatte deshalb wenige Birdie-Chancen." Marcel Schneider (sieben unter Par) führte vor Nicolai von Dellingshausen eine deutsche Doppelführung an.

