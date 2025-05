Austrian Alpine Open: Weltklasse-Golf meets Salzburger Flair

Der Countdown läuft: Ab Donnerstag schlagen 156 Top-Golfer bei den Austrian Alpine Open im GC Gut Altentann ab.

Mit dabei: Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald und Lokalmatador Matthias Schwab. Für Donald ist es der erste Besuch in Österreich – beeindruckt zeigt er sich jetzt schon:

"Es ist kaum zu glauben. Ich bin schon in so viele Länder gereist, aber es ist mein erster Aufenthalt in Österreich. Ich bin gestern gelandet und habe am Nachmittag die zweiten neun Loch gespielt. Ich bin froh, dieses wundervolle Land besuchen zu dürfen und ich hoffe, dass ich diese Woche auch in die Salzburger Innenstadt komme."

Übertragung in 170 Länder

Für ÖGV-Ass Schwab läuft die Saison hingegen durchwachsen: "Das Jahr läuft bisher sehr bescheiden. Ich habe einige Sachen ausprobiert, die bisher leider noch nicht gefruchtet haben."

Weniger bescheiden gestaltet sich jedoch das anstehende Turnier. Veranstalter Edwin Weindorfer erwartet zahlreiche Fans – vor allem für das Wochenende sind Sonnenschein und Top-Golf angesagt.

"Das Turnier wird in 170 Ländern live übertragen und wir sind glücklich, diese herrlichen Bilder vom SalzburgerLand in die Welt tragen zu können", so Weindorfer.

Der Sieger des mit zwei Millionen Dollar Preisgeld dotierte Turniers darf sich außerdem auf eine Zirbenholz-Trophäe mit Bergkristall und eine originale Salzburger Lederhose freuen.