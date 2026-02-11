NEWS

Über 100 Millionen Menschen sahen Bad Bunnys Super-Bowl-Show

Er kann aber nicht mit den Rekordzahlen von Kendrick Lamar mithalten.

Über 100 Millionen Menschen sahen Bad Bunnys Super-Bowl-Show Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Latin-Superstar Bad Bunny hat mit seiner Super-Bowl-Halbzeitshow Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt - weniger jedoch als US-Rapper Kendrick Lamar im vergangenen Jahr.

Wie aus einer Mitteilung der NFL und Medienberichten hervorgeht, sahen mehr als 128 Millionen Menschen das Spektakel in der Halbzeitpause des Finales der nordamerikanischen Footballliga NFL zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13).

Zahlen können nicht mit 2025 mithalten

Den Berichten zufolge schalteten jedoch weniger Zuschauer ein als im vergangenen Jahr. Mehr als 133 Millionen hatten 2025 den Auftritt von Kendrick Lamar verfolgt.

Auch das Finale selbst wurde laut NFL und den Berichten weniger geschaut: 124,9 Millionen Menschen verfolgten im Schnitt das Spiel im Stadion von Santa Clara in Kalifornien. Im vergangenen Jahr sollen es 127,7 Millionen gewesen sein. Sowohl die Halbzeitshow als auch das Spiel 2025 hatten laut Berichten Rekorde aufgestellt.

Hitzige Debatte um Halbzeit-Show

Bad Bunny, geboren auf der zu den USA gehörenden Karibikinsel Puerto Rico, ist der Künstler der Stunde: Bei den Grammy Awards Anfang Februar gewann er insgesamt drei der Trophäen, darunter für "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" als Album des Jahres.

Zuletzt galt er als meistgehörter Künstler des Planeten beim Streamingdienst Spotify. Dass die Wahl als Headliner der traditionsreichen Halbzeit-Show auf ihn fiel, hatte dennoch hitzige Debatten ausgelöst, auch weil der 31-Jährige ein Kritiker der US-Abschiebepolitik ist.

Bei seiner Show, die das "böse Häschen" fast ausschließlich auf Spanisch bestritt, füllte ein detailreiches Set mit puerto-ricanischen Alltagsszenen mit zahlreichen Tänzern, Statisten und Star-Gästen das Spielfeld.

Dabei sparte Bad Bunny nicht mit politischen Botschaften, die an den Gemeinschaftssinn unter Amerikanern und die Zugehörigkeit der Latinos appellierten. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Halbzeit-Auftritt als "eine der schlechtesten", die er je gesehen habe.

Die besten Bilder Bad Bunnys Super-Bowl-Halftime-Show

Slideshow starten

20 Bilder

Mehr zum Thema

Super-Bowl-Champion! Wenn die "Dark Side" siegt

Super-Bowl-Champion! Wenn die "Dark Side" siegt

Football
5
Defensive Machtdemonstration! Seahawks gewinnen Super Bowl LX

Defensive Machtdemonstration! Seahawks gewinnen Super Bowl LX

Football
1
Geschichten, die nur der Sport schreibt

Geschichten, die nur der Sport schreibt

Football
4
Ofner bei Challenger auf Teneriffa schon in Runde eins out

Ofner bei Challenger auf Teneriffa schon in Runde eins out

Tennis - ATP
7
ÖHB-Torfrau Lena Ivancok wechselt nach Frankreich

ÖHB-Torfrau Lena Ivancok wechselt nach Frankreich

Handball
1
Super Bowl LX LIVE: Seattle Seahawks - New England Patriots

Super Bowl LX LIVE: Seattle Seahawks - New England Patriots

Football
Linz-Marathon: Vorzeitiger Anmeldeschluss möglich

Linz-Marathon: Vorzeitiger Anmeldeschluss möglich

Mehr Sport

Kommentare

Super Bowl LX Super Bowl Sport-Mix National Football League American Football NFL Seattle Seahawks New England Patriots Puerto Rico Donald Trump