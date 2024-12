Nach sechs Super-Bowl-Siegen als Coach von Quarterback-Star Tom Brady arbeitet der erfolgreichste Trainer der NFL-Geschichte künftig mit Studenten.

Elf Monate nach seinem Abschied von den New England Patriots einigte sich Bill Belichick mit der University of North Carolina auf einen hoch dotierten Vertrag über fünf Jahre. "Ich freue mich auf diese Gelegenheit", sagte der 72-Jährige. Sein Vater war von 1953 bis 1955 Co-Trainer an der gleichen Universität.

Belichick gewann in seiner NFL-Karriere 333 Spiele, nur Don Shula hat mit 347 noch mehr Siege. Belichicks 31 Siege in den Play-offs sind ein Rekord.

Er ist aber nicht der erste Trainer, der nach Super-Bowl-Erfolgen im College-Bereich arbeitete. Bill Walsh gewann die Super Bowl drei Mal mit den San Francisco 49ers und übernahm dann von 1992 bis 1994 das Team der Stanford Cardinals.

