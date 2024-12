Tolle Neuigkeiten für alle europäischen Football-Fans!

Die US-amerikanische NFL wird im kommenden Jahr wieder in Berlin gastieren. Diesmal handelt es sich aber dabei aber nicht "nur" um ein Vorbereitungsspiel, sondern um ein Regular-Season-Spiel im Berliner Olympiastadion, wie am Mttwoch bekannt wird. Bisher wurde nur 1990 ein Vorbereitungsspiel in der deutschen Hauptstadt ausgetragen.

Auch 2027 und 2029 sollen Spiele in Berlin stattfinden.

General Manager der NFL Deutschland, Alexander Steinforth, sagt: "Berlin ist bekannt für seine große Sportgeschichte und wie gemacht für die NFL - eine Stadt voller Energie, Vielfalt und Leidenschaft, die perfekt zur DNA der NFL und des Footballs passt."

Und weiter: "Mit dem NFL Berlin Game 2025 möchten wir dieser beeindruckenden Geschichte ein neues Highlight hinzufügen und freuen uns auf ein historisches Spiel im Olympiastadion."

Berlin ist damit die dritte deutsche Stadt, die ein Spiel der NFL-Regular-Season austrägt. Zuvor hatte die NFL bereits in München und Frankfurt Halt gemacht.