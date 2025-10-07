Woche fünf der NFL-Regular-Season brachte gleich mehrere Überraschungen. Doch wer ist der größte Verlierer und wer ist der größte Gewinner.

In dieser Woche führen euch die User Patrick_R und Fredix durch die Ausgabe der User Endzone.

Denver Broncos

21:17-Sieg bei den Philadelphia Eagles

by Fredix

Es war ein Statement der Broncos: Nicht nur kassierte der amtierende Super-Bowl-Champion die erste Niederlage der Saison, sondern die Broncos konnten ein Playoff-Team der vergangenen Saison und eines der Top-Teams der aktuellen Saison schlagen.

Nach Siegen gegen die nicht allzu hoch eingeschätzten Titans und Bengals (ohne Joe Burrow) und knappen Niederlagen gegen die Colts und Chargers ist dieser Sieg auch eine Standortbestimmung: In einer Division, in der drei Teams knapp beisammen liegen, melden sich die Broncos als ernsthafter Kandidat für die Playoffs.

So schnell kann ein Turnaround in der NFL gelingen, wenn ein Trade für einen Superstar-QB nicht aufgeht und man viel Kapital, Draft wie Cap Space, investiert hat: Die letzten Nachwehen der Zeit von Russell Wilson sind 32 Mio. Dead Cap Space. Ganz anders sieht da die Situation in Cleveland aus...

Buffalo Bills

20:23-Niederlage gegen die New England Patriots

by Patrick_R

Wirklich enttäuschende Leistung der Bills im Monday Night Game! Eine sehr ungewöhnliche Leistung der normalerweise so starken Buffalo Bills. Es kam in diesem Spiel nicht darauf an, welches Team den schöneren oder besseren Football spielt, sondern wer die wenigeren Fehler macht und das waren die Patriots!

Man hat es nicht besonders spektakulär gemacht, aber man hat den Schuh einfach runtergespielt, wie man sagt. Ein paar entscheidende Plays im 4th Quarter vor dem Game-Winning-FG reichten schlussendlich aus. Es wirkte fast schon etwas unkonzentriert auf Seiten der Bills. Trotzdem soll gesagt sein, dass man die Bills mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem in den Playoffs sehen wird und das Motto nicht "Dabei sein ist alles" sein wird. Ich bin jedenfalls schon auf die Meinung vom Kollegen MatB in den Kommentaren gespannt.

Rico Dowdle

(23 Carries, 206 Rushing Yards, 1 TD)

by Fredix

Mit seiner Karrierebestleistung hatte Rico Dowdle maßgeblichen Anteil am Sieg der Carolina Panthers über die Miami Dolphins. Nach fünf Saisonen in Dallas, von denen er eine verletzungsbedingt aussetzen musste, war der ehemalige undrafted Rookie nur in der vergangenen Saison Starter und konnte immerhin über 1.000 Rushing Yards und 4,6 Yards per Carry erzielen.

Neuen Vertrag gab es trotzdem nicht und so landete er in Carolina. Einen besseren Zeitpunkt für ein kräftiges Ausrufezeichen wie die Leistung am vergangenen Spieltag gibt es wohl nicht, gastieren am kommenden Sonntag doch ausgerechnet die Cowboys bei den Panthers.

Arizona Cardinals (Special Award: Demari Emercado)

21:22-Niederlage gegen die Tennessee Titans

by Patrick_R

Wow, was war das denn bitte schon wieder für ein Spiel von den Cardinals? Man verliert gegen die sieglosen Titans, welche saisonübergreifend zehn Spiele in Folge verloren haben in einer Manier, welche nicht NFL-würdig ist.

In der ersten Hälfte geht man planmäßig in Führung und dann hört man wortwörtlich auf, Football zu spielen. Ich weiß nicht, ob es an der Konzentration lag oder ob es tatsächlich einfach nur Unfähigkeit war. Das "Highlight" des Spiels war jedenfalls der 72-Yard-Run von Demari Emercado, welcher in einem vermeintlichen Touchdown endete. Jedoch lässt er, ohne besondere Bedrängnis, einen Yard vor der Endzone den Ball zu früh los, um zu Feiern. In Konsequenz dadurch rollt der Ball über die Endlinie hinaus und damit war das korrekte Ruling Touchback.

Man fragt sich, wie oft das noch passieren muss, dass das nicht mehr passiert. Wir sehen solche Aktionen jedes Jahr und irgendwie lernt so mancher nicht daraus und entscheidet dann ganze Spiele damit. Head Coach Jonathan Gannon lieferte sich darauf auch noch eine fragwürdige Szene: An der Sideline geht er auf den sichtlich deprimierten Emercado zu und schlägt ihn zumindest zweimal mit guter Wucht in den Bauch. Trotz Football-Ausrüstung meiner Meinung nach inakzeptabel. Was sagt ihr dazu? Hartes Coaching, verständlicher Frust oder doch einfach unmenschlich?

Imagine being Emari Demercado… play football your whole life… work your ass off… you need James Conner and Trey Benson to BOTH go down for you to have any relevancy… you FINALLY get your chance and you let the ball go for a game-changing fumble at GL

pic.twitter.com/2zCKEcJMwa

Cardinals HC Jonathan Gannon SCOLDED RB Emari Demercado for his fumble at the goal-line and hit him in the chest on the sideline 😳



The Cards would’ve taken a 28-6 lead over the Titans in the fourth if Demercado scored. Instead, the turnover sparked a Tennessee comeback. pic.twitter.com/IcOFbdUyNe — Football Forever (@fballforeverhq) October 6, 2025

Der krönende Abschluss war auch, dass man das erste Team in der NFL-Geschichte war, welches nun drei Mal in Folge ein führungswechselndes Field Goal mit auslaufender Uhr kassierte. Der damit verbundene Eintrag in die NFL-Geschichtsbücher wird die Cardinals-Fans auch nicht wirklich erheitern.

Abschließend möchte ich euch natürlich diesen Touchdown der Titans nicht vorenthalten, welcher auf recht kuriose Weise zustandkam. Fun Fact: Im College hätten die Cardinals den Ball bekommen und es hätte keinen Touchdown gegeben. Da gibt es nämlich kein „Down by Contact“. Alles andere als Füße oder Hände am Boden machen dort den Ball tot. :)

Alfred Collins (San Francisco 49ers)

(2 Tackes, 1 Forced Fumble, 1 Fumble Recovery)

by Patrick_R

Kollege "sportfan" hat bereits am Freitagmorgen seinen Support für unseren Pick in dieser Kategorie gegeben. Ich zitiere aus unserer WhatsApp-Gruppe: "Unfassbare Partie heute Nacht! Also Rookie der Woche muss jetzt schon feststehen."

Natürlich haben wir mehrere Rookies im Auge gehabt am Wochenende, aber Collins hat uns am meisten überzeugt. Gerade dieser Game-Winning-Forced-Fumble an der Goalline hat den Award verdient! Natürlich macht einen Spieler nicht nur ein Spielzug aus, so hat er laut US-Experten ohnehin großes Potential und wird sich in den nächsten Monaten und Jahre noch zu einem wahren A+-Pick der 49ers verwandeln. Man kann ihm nur wünschen, dass er bei den Niners auch gesund bleibt. ;)

ALFRED COLLINS PUNCHES IT OUT AT THE GOAL LINE 😱

70

by Fredix

Vor diesem Spieltag hat Jared Goff in der Regular Season jeweils 69 Spiele für die L.A. Rams und die Detroit Lions absolviert und davon jeweils 42 gewonnen. Am Sonntag folgte das 70. Spiel für die Lions und der 43. Sieg. Goff ist längst nicht mehr der ehemalige 1st Overall Pick der Rams, der im Tausch für Matthew Stafford nach Detroit getradet wurde, sondern in erster Linie der QB der Lions und solange er das bleibt, dürfen die Fans in Detroit vom ganz großen Erfolg träumen.

Patrick_R:

Ich möchte in dieser Sektion diese Woche etwas Wertschätzung für Sam Darnold verlieren. Man hat vielleicht nicht allzu viel von ihm mitbekommen, aber der Mann hat wieder vier Touchdowns abgeliefert diese Woche!

Ja, die Seahawks haben in einem High-Scoring-Game verloren, aber ganz generell ist es schon beeindruckend, wenn man mal wieder sieht, wie Spieler aufblühen, wenn sie im "richtigen" Team sind!

