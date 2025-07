Vier Tote bei Schießerei in NFL-Zentrale

Am Montagabend drang ein bewaffneter Angreifer in das Bürogebäude ein und hat vier Menschen getötet. Unter den Todesopfern ist laut den Behörden in New York auch ein Polizist, eine weitere Person wurde bei der Schießerei schwer verletzt. Bei dieser Person handelt es sich um den NFL-Mitarbeiter.

"Einer unserer Mitarbeiter wurde schwer verletzt. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus und sein Zustand ist stabil", informierte Commissioner Roger Goodell die Belegschaft in einem internen Memo, das US-Medien vorliegt.

"Mitarbeiter der NFL sind im Krankenhaus und wir unterstützen seine Familie. Wir glauben, dass alle unsere Mitarbeiter ansonsten in Sicherheit sind und sich alle gemeldet haben, und das Gebäude ist fast vollständig geräumt."

Goodell kündigte "eine deutlich erhöhte Sicherheitspräsenz in den kommenden Tagen und Wochen" an. Die Belegschaft soll am Dienstag remote arbeiten.

Unklares Motiv

Beim Tatverdächtigen handelt es sich laut den Ermittlern um einen 27-jährigen Mann aus Las Vegas. Er tötete sich nach der Tat selbst.

Der Verdächtige habe eine "dokumentierte Vorgeschichte psychischer Erkrankungen", wie Polizeichefin Jessica Tisch mitteilte. Jedoch sei das Motiv noch nicht erwiesen: "Wir versuchen zu verstehen, warum er genau dieses Gebäude auswählte."

1.200 Beschäftigte evakuiert

Der Notruf wurde um 18:30 Ortszeit getätigt und die NFL-Mitarbeiter wurden angewiesen sich in ihren Büroräumen zu verbarrikadieren. Vier Personen wurden beim Versuch aus der Lobby zu fliehen leicht verletzt.

Die Büroräume der Liga befinden sich in den Etagen fünf bis acht des Hochhauses an der Park Avenue. Zahlreiche Polizisten, die Feuerwehr und Spezialkräfte rückten nach dem Notruf an, sperrten das Viertel weiträumig ab und evakuierten nahezu alle 1.200 Beschäftigten.

