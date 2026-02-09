Super-Bowl-Champion! Wenn die "Dark Side" siegt

Mike Macdonald, der seit zwei Jahren Head Coach der Seattle Seahawks ist, ist seit diesem Zeitraum auch der Defensive Playcaller - wie sich seine Abwehr in diesen zwei Spielzeiten gesteigert hat, lässt auch ihn erstaunt zurück.

"Sie haben die Entscheidung getroffen, dass sie auf eine bestimmte Art spielen möchten. Sie haben ihrem Namen 'Dark Side' alle Ehre gemacht. Das wird in die Geschichtsbücher eingehen", so Macdonald, dessen Defense in der Regular Season bereits die beste Scoring-Defense der NFL war.

Whiterspoons Versprechen eingelöst

"Wir sine eine Gruppe, die jeden Tag gemeinsam kämpft, die aneinander und an ihren Coach glaubt", unterstreicht Seahawks-Cornerback Devon Whiterspoon. "Wir haben das das ganze Jahr über gemacht. Wir sind jedes Spiel gleich angegangen, mit derselben Einstellung, sind nie satt gewesen, haben einfach immer weitergekämpft."

Whiterspoon wurde 2023 in der ersten Runde von den Seahawks gedraftet, ebenso wie "Offensive Player of the Year" Jaxon Smith-Njigba. Gemeinsam wollte man Seattle wieder an die Spitze führen, das ist nun gelungen. "Wir haben uns gemeinsam ein Versprechen abgegeben, dass wir dieses Franchise wieder zu einem Sieger machen wollen", so Whiterspoon.

Obwohl die Defense die bestimmende Unit war in Super Bowl LX, wurde Seahawks-Running-Back Kenneth Walker für seine 161 Yards als MVP ausgezeichnet. Für ihn ist mit dem Gewinn der Vince-Lombardi-Trophy "ein Traum wahrgeworden".

Die besondere Sam-Darnold-Story

Selbes gilt natürlich für Quarterback Sam Darnold. Es ist eine spezielle Geschichte, was den QB angeht. 2018 wurde er an der dritten Stelle von den New York Jets gedraftet - konnte sich dort jedoch nie etablieren und wurde fortan durchgereicht. Die Seahawks sind bereits Darnolds fünftes Team - nun ist er Super-Bowl-Champion.

"Es ist unglaublich", so Darnold. "Ich bin so stolz auf unsere Jungs und die Defense. Wir hätten ein bisschen besser als Offense sein können, aber wir haben die Super Bowl gewonnen, da zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf."

Dass er es jemals an die absolute Spitze seines Berufs schaffen wird, daran hat er stets geglaubt: "Ich habe immer an mich selbst geglaubt. Solange du an dich selbst glaubst, ist alles möglich."