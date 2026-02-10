Hüsler, Marc-Andrea HUE
Ofner, Sebastian OFN
Endstand
2:1
6:3 , 6:7 , 6:3
NEWS

Ofner bei Challenger auf Teneriffa schon in Runde eins out

Der an Position zwei gesetzte Österreicher muss auf der spanischen Insel zum Auftakt die Segel streichen.

Ofner bei Challenger auf Teneriffa schon in Runde eins out Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Endstation für Sebastian Ofner auf Teneriffa.

Der Steirer muss beim Challenger auf der spanischen Insel an Position zwei gesetzt schon nach der ersten Runde die Koffer packen.

Er unterliegt dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler in drei Sätzen mit 3:6, 7:6 (6), 3:6.

Es läuft also weiterhin nicht rund für Ofner. Im Davis-Cup-Duell gegen Japan verlor er sein erstes Match, im eigentlich geplanten zweiten ersetzte ihn Lukas Neumayer.

