Ofner bei Challenger auf Teneriffa schon in Runde eins out

Endstation für Sebastian Ofner auf Teneriffa.

Der Steirer muss beim Challenger auf der spanischen Insel an Position zwei gesetzt schon nach der ersten Runde die Koffer packen.

Er unterliegt dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler in drei Sätzen mit 3:6, 7:6 (6), 3:6.

Es läuft also weiterhin nicht rund für Ofner. Im Davis-Cup-Duell gegen Japan verlor er sein erstes Match, im eigentlich geplanten zweiten ersetzte ihn Lukas Neumayer.