New England Patriots New England Patriots NE Seattle Seahawks Seattle Seahawks SEA
Endstand
13:29
0:3 , 0:6 , 0:3 , 13:17
NEWS

Defensive Machtdemonstration! Seahawks gewinnen Super Bowl LX

Die Defense der Seattle Seahawks dominiert gegen die New England Patriots, die erst viel zu spät aufwachen, nach Belieben.

Die Seattle Seahawks gewinnen zum zweiten Mal in ihrer Franchise-Geschichte - erstmals seit 2013 - die Super Bowl!

Die Seahawks besiegen die New England Patriots in Super Bowl LX in Santa Clara mit 29:13.

Der große Star des Spiels ist die Seahawks-Defense, die auf den Spitznamen "Dark Side" hört. Neben sechs Sacks erzwingt Seattles Defense auch drei Takeaways, davon auch ein Touchdown von Uchenna Nwosu.

Seahawks-Quarterback Sam Darnold steuert einen weiteren Touchdown-Pass bei. Die restlichen Zähler gehen auf Seattle-Kicker Jason Myers, der einen Super-Bowl-Rekord aufstellt für die meisten Punkte eines Kickers (17). Als Super-Bowl-MVP wird Running Back Kenneth Walker ausgezeichnet, der zwar keinen Touchdown macht, aber für 161 Yards verantwortlich ist.

New England bleibt hingegen bis zum letzten Viertel ohne Punkte und geht in Santa Clara als klarer Verlierer vom Feld.

Damit gelingt den Seattle Seahawks auch die große Revanche für Super Bowl XLIX vor elf Jahren, als man den Patriots auf herzzerbrechende Art und Weise 24:28 unterlag.

SO LIEF DAS SPIEL:

Seattle startet das Spiel recht flott mit einigen erfolgreichen Raumgewinnen. Nach einem 23-Yard-Pass von Sam Darnold zu Cooper Kupp finden sich die Seahawks in der Redzone wieder - dort macht New Englands Defense jedoch dicht und erzwingt zumindest das Field Goal.

Jason Myers tritt an und verwandelt einen 33-Yarder zum Start des Spiels - 3:0 für Seattle nach drei Minuten.

Auf der anderen Seite des Spiels muss die Patriots-Offense bei ihrem ersten Drive nach acht Plays punten. Zwischendurch wird Drake Maye erstmals in diesem Spiel gesackt, nämlich von Derick Hall.

Recht viel Offense kommt in weiterer Folge nicht auf. Die nächsten zwei Seattle-Drives enden in einem Punt. Auch die Patriots punten im ersten Viertel ein weiteres Mal. Auch dank eines weiteren Seattle-Sacks, dieses Mal von Devon Whiterspoon.

Der Stand nach dem ersten Drittel: 3:0 für Seattle.

Seattles Defense dominiert auch im zweiten Viertel, macht Maye das Leben mit ständigem Druck besonders schwer.

Auch die Patriots-Defense macht einen guten Job, schafft es, die Seahawks aus der eigenen Endzone rauszuhalten, lässt zu Beginn des zweiten Quarters lediglich ein Field Goal zu.

Eröffnet wird der gute Seahawks-Drive mit einem 30-Yard-Run von Kenneth Walker, wenig später legt er einen 29-Yard-Run nach. Knapp vor der Redzone muss jedoch wieder Myers aufs Feld ausrücken. Sein Field Goal sitzt - 6:0 für Seattle, 11:16 Minuten noch zu spielen im zweiten Viertel.

Bei New Englands Offense will in Halbzeit eins hingegen nichts zusammenlaufen. Der Pressure kommt an bei Maye, der in Halbzeit eins insgesamt drei Mal gesackt wird. Tatsächlich enden alle Patriots-Drives in den ersten zwei Vierteln mit einem Punt.

Seattle erhält den Ball 2:50 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit zurück und orchestriert noch einen weiteren Scoring-Drive. Darnold führt seine Seahawks wieder nahe an die Redzone heran, dort versucht er aufs Ganze zu gehen, wirft den Ball Richtung Jaxon Smith-Njigba in der Endzone, Patriots-Cornerback Christian Gonzalez springt jedoch dazwischen und interceptet fast den Ball.

Wieder darf Seattle-Kicker Myers auf den Rasen - und bleibt perfekt. Sein Field-Goal aus 41 Yards ist gut und sorgt für weitere drei Punkte.

Halbzeit-Stand: 9:0 für die Seahawks.

Der Start der zweiten Halbzeit verläuft nicht viel besser für die Patriots, die bereits nach drei Plays zum sechsten Mal in diesem Spiel punten müssen.

Die Seahawks-Offense bewegt den Ball auch zu Beginn des dritten Viertels viel besser. Nach einem 20-Yard-Pass von Darnold zu Walker steht Seattle wieder vor der gegnerischen Redzone - wieder muss man sich jedoch mit einem Field-Goal begnügen. Myers' 41-Yarder sitzt.

12:0 für Seattle. 9:12 Minuten noch zu spielen im dritten Viertel.

Das reicht den Seahawks allerdings auch - nämlich weil die eigene Defense eine der besten Super-Bowl-Vorstellungen aller Zeiten abliefert und weitere zwei Punts der Patriots erzwingt. Der Sack von Byron Murphy gegen Maye ist der vierte des Spiels für die Seahawks-Defense.

Somit enden die ersten acht Drives der Patriots-Offense in einem Punt.

Das Gute für New England ist, dass die Patriots-Defense weiterhin gut dagegenhält und ebenso zwei Punts im dritten Viertel forcieren kann.

Noch besser allerdings die Seattle-Defense, die kurz vor Start des letzten Viertels den ersten Turnover der Partie erzwingt: Derick Hall bricht durch und schlägt Maye den Ball raus. Murphy ist zur Stelle, wirft sich auf das Spielgerät und damit gewinnt Seattle den Ball an der gegnerischen 37-Yard-Linie zurück.

Der neunte Drive der Patriots-Offense endet damit erstmals nicht mit einem Punt, sondern mit einem Turnover.

Seattle nützt den Takeaway prompt aus und setzt zu Beginn des letzten Viertels den ersten Touchdown des Spiels oben drauf.

Der Drive dauert nur fünf Plays und keine zwei Minuten, ehe Darnold einen 16-Yard-Pass zu Tight End A.J. Barner loswird. Dieser fängt den ersten Touchdown des Spiels.

19:0 für Seattle. 13:24 Minuten noch auf der Uhr im vierten Quarter.

Es ist vielleicht der Weckruf, den die Patriots-Offense braucht. Ein 24-Yard-Pass von Maye zu Mack Hollins bringt New England erstmals in diesem Spiel in Scoring-Range. Gleich darauf lässt der Patriots-Quarterback einen weiteren tiefen Pass Richtung Hollins - für 35 Yards - los, der dann auch gleich ein Touchdown ist.

Damit verkürzen die Patriots blitzschnell auf 7:19. 12:27 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt noch zu spielen.

New Englands Defense tut ihr Übriges und forciert einen schnellen Punt. Damit bekommt Maye den Ball mit 10:55 Minuten auf der Uhr zurück.

Allerdings endet der folgende Patriots-Drive in einem Desaster. Maye verschätzt sich komplett und wirft eine Interception über die Spielfeldmitte. Julian Love fängt den Ball ab und läuft diesen bis an die gegnerische 38-Yard-Linie.

Seattles Offense arbeitet sich in weiterer Folge langsam um einige Yards nach vorne, geht am Ende aber nicht das letzte Risiko und entscheidet sich abermals für ein Field-Goal. Zum fünften Mal in dieser Partie sorgt Myers für drei Punkte, dieses Mal aus 26 Yards.

22:7 für Seattle. 5:35 Minuten nur mehr zu spielen.

New England ist dadurch natürlich noch mehr unter Zugzwang. Seattles Defense nützt die klaren Passing-Downs aus und erzwingt durch Byron Murphy den sechsten Seahawks-Sack des Spiels.

Kurz darauf fast der nächste, aber dafür ein Big Play: Witherspoon blitzt Maye erfolgreich und reißt dem Quarterback beim Sack den Ball aus der Hand. Uchenna Nwosu steht richtig, fängt den Ball und rennt ihn sofort in die Endzone für einen Defense-Touchdown - Pick-Six.

29:7 für die Seahawks. 4:27 Minuten auf der Uhr.

New England gibt sich allerdings nicht auf und fightet sich schnell bis zur gegnerischen Endzone vor, auch dank eines 26-Yard-Pass' von Maye zu Stefon Diggs. Kurz vor der Endzone findet Maye dann Rhamondre Stevenson bei einem improvisierten Pass zum 13:29.

Die folgende Two-Point-Conversion schlägt fehl. 2:21 Minuten noch zu spielen zu diesem Zeitpunkt.

Der folgende Onside-Kick-Versuch der Patriots misslingt, womit Seattles Offense den Ball zurückerhält.

Gleich danach ist Kenneth Walker wieder auf und davon und trägt das Spielgerät sogar bis in die gegnerische Endzone, ein Holding-Penalty verhindert jedoch seinen Touchdown.

Damit muss Seattle nochmal punten, allerdings brennt nichts mehr an. Die Uhr läuft aus, als New England über die Mittellinie kommt - womit die Seahawks als Super-Bowl-Champion feststehen.

SEATTLE SEAHAWKS:

Name

Passing Yards

Rushing Yards

Receiving Yards

Sam Darnold

202 (1 TD)

5

Kenneth Walker

135

26

George Holani

6

7

Cooper Kupp

61

A.J. Barner

54 (1 TD)

Rashid Shaheed

27

Jaxon Smith-Njigba

27

NEW ENGLAND PATRIOTS:

Name

Passing Yards

Rushing Yards

Receiving Yards

Drake Maye

295 (2 TDs, 2 INTs)

37

Rhamondre Stevenson

23

40 (1 TD)

TreVeyon Henderson

19

26

Mack Hollins

78 (1 TD)

DeMario Douglas

45

Stefon Diggs

37

Hunter Henry

31

Kayshon Boutte

21

Austin Hooper

10

Kyle Williams

7

