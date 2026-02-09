Defensive Machtdemonstration! Seahawks gewinnen Super Bowl LX

Die Seattle Seahawks gewinnen zum zweiten Mal in ihrer Franchise-Geschichte - erstmals seit 2013 - die Super Bowl!

Die Seahawks besiegen die New England Patriots in Super Bowl LX in Santa Clara mit 29:13.

Der große Star des Spiels ist die Seahawks-Defense, die auf den Spitznamen "Dark Side" hört. Neben sechs Sacks erzwingt Seattles Defense auch drei Takeaways, davon auch ein Touchdown von Uchenna Nwosu.

Seahawks-Quarterback Sam Darnold steuert einen weiteren Touchdown-Pass bei. Die restlichen Zähler gehen auf Seattle-Kicker Jason Myers, der einen Super-Bowl-Rekord aufstellt für die meisten Punkte eines Kickers (17). Als Super-Bowl-MVP wird Running Back Kenneth Walker ausgezeichnet, der zwar keinen Touchdown macht, aber für 161 Yards verantwortlich ist.

New England bleibt hingegen bis zum letzten Viertel ohne Punkte und geht in Santa Clara als klarer Verlierer vom Feld.

Damit gelingt den Seattle Seahawks auch die große Revanche für Super Bowl XLIX vor elf Jahren, als man den Patriots auf herzzerbrechende Art und Weise 24:28 unterlag.