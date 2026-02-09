Defensive Machtdemonstration! Seahawks gewinnen Super Bowl LX

Die besten Bilder Bad Bunnys Super-Bowl-Halftime-Show
SO LIEF DAS SPIEL:
Seattle startet das Spiel recht flott mit einigen erfolgreichen Raumgewinnen. Nach einem 23-Yard-Pass von Sam Darnold zu Cooper Kupp finden sich die Seahawks in der Redzone wieder - dort macht New Englands Defense jedoch dicht und erzwingt zumindest das Field Goal.
Jason Myers tritt an und verwandelt einen 33-Yarder zum Start des Spiels - 3:0 für Seattle nach drei Minuten.
Auf der anderen Seite des Spiels muss die Patriots-Offense bei ihrem ersten Drive nach acht Plays punten. Zwischendurch wird Drake Maye erstmals in diesem Spiel gesackt, nämlich von Derick Hall.
Recht viel Offense kommt in weiterer Folge nicht auf. Die nächsten zwei Seattle-Drives enden in einem Punt. Auch die Patriots punten im ersten Viertel ein weiteres Mal. Auch dank eines weiteren Seattle-Sacks, dieses Mal von Devon Whiterspoon.
Der Stand nach dem ersten Drittel: 3:0 für Seattle.
Seahawks dial up a blitz and CB Devon Witherspoon sacks Maye!
Seattles Defense dominiert auch im zweiten Viertel, macht Maye das Leben mit ständigem Druck besonders schwer.
Auch die Patriots-Defense macht einen guten Job, schafft es, die Seahawks aus der eigenen Endzone rauszuhalten, lässt zu Beginn des zweiten Quarters lediglich ein Field Goal zu.
Eröffnet wird der gute Seahawks-Drive mit einem 30-Yard-Run von Kenneth Walker, wenig später legt er einen 29-Yard-Run nach. Knapp vor der Redzone muss jedoch wieder Myers aufs Feld ausrücken. Sein Field Goal sitzt - 6:0 für Seattle, 11:16 Minuten noch zu spielen im zweiten Viertel.
Right through the uprights. Jason Myers makes it 6-0.
Bei New Englands Offense will in Halbzeit eins hingegen nichts zusammenlaufen. Der Pressure kommt an bei Maye, der in Halbzeit eins insgesamt drei Mal gesackt wird. Tatsächlich enden alle Patriots-Drives in den ersten zwei Vierteln mit einem Punt.
Seattle erhält den Ball 2:50 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit zurück und orchestriert noch einen weiteren Scoring-Drive. Darnold führt seine Seahawks wieder nahe an die Redzone heran, dort versucht er aufs Ganze zu gehen, wirft den Ball Richtung Jaxon Smith-Njigba in der Endzone, Patriots-Cornerback Christian Gonzalez springt jedoch dazwischen und interceptet fast den Ball.
Intended for JSN and broken up by Christian Gonzalez
Wieder darf Seattle-Kicker Myers auf den Rasen - und bleibt perfekt. Sein Field-Goal aus 41 Yards ist gut und sorgt für weitere drei Punkte.
Halbzeit-Stand: 9:0 für die Seahawks.
Der Start der zweiten Halbzeit verläuft nicht viel besser für die Patriots, die bereits nach drei Plays zum sechsten Mal in diesem Spiel punten müssen.
Die Seahawks-Offense bewegt den Ball auch zu Beginn des dritten Viertels viel besser. Nach einem 20-Yard-Pass von Darnold zu Walker steht Seattle wieder vor der gegnerischen Redzone - wieder muss man sich jedoch mit einem Field-Goal begnügen. Myers' 41-Yarder sitzt.
12:0 für Seattle. 9:12 Minuten noch zu spielen im dritten Viertel.
Das reicht den Seahawks allerdings auch - nämlich weil die eigene Defense eine der besten Super-Bowl-Vorstellungen aller Zeiten abliefert und weitere zwei Punts der Patriots erzwingt. Der Sack von Byron Murphy gegen Maye ist der vierte des Spiels für die Seahawks-Defense.
Somit enden die ersten acht Drives der Patriots-Offense in einem Punt.
Seahawks get another sack on Drake Maye 😤
Das Gute für New England ist, dass die Patriots-Defense weiterhin gut dagegenhält und ebenso zwei Punts im dritten Viertel forcieren kann.
Noch besser allerdings die Seattle-Defense, die kurz vor Start des letzten Viertels den ersten Turnover der Partie erzwingt: Derick Hall bricht durch und schlägt Maye den Ball raus. Murphy ist zur Stelle, wirft sich auf das Spielgerät und damit gewinnt Seattle den Ball an der gegnerischen 37-Yard-Linie zurück.
Der neunte Drive der Patriots-Offense endet damit erstmals nicht mit einem Punt, sondern mit einem Turnover.
Derick Hall knocks it loose and Byron Murphy recovers!
Seattle nützt den Takeaway prompt aus und setzt zu Beginn des letzten Viertels den ersten Touchdown des Spiels oben drauf.
Der Drive dauert nur fünf Plays und keine zwei Minuten, ehe Darnold einen 16-Yard-Pass zu Tight End A.J. Barner loswird. Dieser fängt den ersten Touchdown des Spiels.
19:0 für Seattle. 13:24 Minuten noch auf der Uhr im vierten Quarter.
SAM DARNOLD TO AJ BARNER TOUCHDOWN!
Es ist vielleicht der Weckruf, den die Patriots-Offense braucht. Ein 24-Yard-Pass von Maye zu Mack Hollins bringt New England erstmals in diesem Spiel in Scoring-Range. Gleich darauf lässt der Patriots-Quarterback einen weiteren tiefen Pass Richtung Hollins - für 35 Yards - los, der dann auch gleich ein Touchdown ist.
Damit verkürzen die Patriots blitzschnell auf 7:19. 12:27 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt noch zu spielen.
Drake Maye airs it out to Mack Hollins for a TD!
New Englands Defense tut ihr Übriges und forciert einen schnellen Punt. Damit bekommt Maye den Ball mit 10:55 Minuten auf der Uhr zurück.
Allerdings endet der folgende Patriots-Drive in einem Desaster. Maye verschätzt sich komplett und wirft eine Interception über die Spielfeldmitte. Julian Love fängt den Ball ab und läuft diesen bis an die gegnerische 38-Yard-Linie.
Julian Love said GIVE ME THAT
Seattles Offense arbeitet sich in weiterer Folge langsam um einige Yards nach vorne, geht am Ende aber nicht das letzte Risiko und entscheidet sich abermals für ein Field-Goal. Zum fünften Mal in dieser Partie sorgt Myers für drei Punkte, dieses Mal aus 26 Yards.
22:7 für Seattle. 5:35 Minuten nur mehr zu spielen.
New England ist dadurch natürlich noch mehr unter Zugzwang. Seattles Defense nützt die klaren Passing-Downs aus und erzwingt durch Byron Murphy den sechsten Seahawks-Sack des Spiels.
Kurz darauf fast der nächste, aber dafür ein Big Play: Witherspoon blitzt Maye erfolgreich und reißt dem Quarterback beim Sack den Ball aus der Hand. Uchenna Nwosu steht richtig, fängt den Ball und rennt ihn sofort in die Endzone für einen Defense-Touchdown - Pick-Six.
29:7 für die Seahawks. 4:27 Minuten auf der Uhr.
SEAHAWKS DEFENSIVE TOUCHDOWN FOR UCHENNA NWOSU OMG
New England gibt sich allerdings nicht auf und fightet sich schnell bis zur gegnerischen Endzone vor, auch dank eines 26-Yard-Pass' von Maye zu Stefon Diggs. Kurz vor der Endzone findet Maye dann Rhamondre Stevenson bei einem improvisierten Pass zum 13:29.
Die folgende Two-Point-Conversion schlägt fehl. 2:21 Minuten noch zu spielen zu diesem Zeitpunkt.
Rhamondre makes the catch for a New England touchdown with 2:21 remaining
Der folgende Onside-Kick-Versuch der Patriots misslingt, womit Seattles Offense den Ball zurückerhält.
Gleich danach ist Kenneth Walker wieder auf und davon und trägt das Spielgerät sogar bis in die gegnerische Endzone, ein Holding-Penalty verhindert jedoch seinen Touchdown.
Damit muss Seattle nochmal punten, allerdings brennt nichts mehr an. Die Uhr läuft aus, als New England über die Mittellinie kommt - womit die Seahawks als Super-Bowl-Champion feststehen.
The first starting QB in history to win a Super Bowl after playing with 5+ teams.

What a rewarding journey for Sam Darnold 🙌
What a rewarding journey for Sam Darnold 🙌 pic.twitter.com/fujhHRzWwk
SEATTLE SEAHAWKS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Sam Darnold
202 (1 TD)
5
Kenneth Walker
135
26
George Holani
6
7
Cooper Kupp
61
A.J. Barner
54 (1 TD)
Rashid Shaheed
27
Jaxon Smith-Njigba
27
NEW ENGLAND PATRIOTS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Drake Maye
295 (2 TDs, 2 INTs)
37
Rhamondre Stevenson
23
40 (1 TD)
TreVeyon Henderson
19
26
Mack Hollins
78 (1 TD)
DeMario Douglas
45
Stefon Diggs
37
Hunter Henry
31
Kayshon Boutte
21
Austin Hooper
10
Kyle Williams
7