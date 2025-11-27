Gacic-Vertrag nicht verlängert: ÖVV sucht neuen Herren-Headcoach

Österreichs Volleyball-Verband sucht für das Männer-Nationalteam einen neuen Trainer.

Nach fünf Jahren wird der mit Ende der knapp nicht geglückten EM-Qualifikation ausgelaufene Vertrag mit Radovan Gacic nicht verlängert. Der ÖVV schrieb die Stelle öffentlich aus und hofft bis zum Jahresende auf einen Nachfolger.

Präsident Gernot Leitner lobte die Arbeit von Gacic, der "insbesondere die Verschmelzung der Nachwuchsteams mit der Herren-Nationalmannschaft vorangetrieben" hat.

International gibt es eine weichenstellende Entscheidung: Die CEV Volleyball European League erhält 2026 eine deutlich größere Bedeutung, da sie künftig als der wichtigste Qualifikationsweg für jene Nationalteams dient, die nicht an der FIVB Volleyball Nations League teilnehmen, aber um ein Ticket für die EuroVolley 2028 kämpfen. Dies dient u.a. auch zur Straffung des internationalen Kalenders.

Künftig sind weniger Teams fix für die EM qualifiziert, nur der Titelverteidiger und die Veranstalter. "Bereits 2026 geht es für beide Nationalteams erneut um ein EM-Ticket.

In den Jahren 2026 und 2027 werden jeweils vier Plätze über die European League vergeben. Das sind natürlich gute Nachrichten, vor allem für unser Herren-Nationalteam", sagte ÖVV-Sportdirektor und Frauen-Teamchef Roland Schwab dazu.