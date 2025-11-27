NEWS

Gacic-Vertrag nicht verlängert: ÖVV sucht neuen Herren-Headcoach

Der auslaufende Vertrag mit dem bisherigen ÖVV-Headchoach Radovan Gacic ist nicht verlängert worden.

Gacic-Vertrag nicht verlängert: ÖVV sucht neuen Herren-Headcoach Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Volleyball-Verband sucht für das Männer-Nationalteam einen neuen Trainer.

Nach fünf Jahren wird der mit Ende der knapp nicht geglückten EM-Qualifikation ausgelaufene Vertrag mit Radovan Gacic nicht verlängert. Der ÖVV schrieb die Stelle öffentlich aus und hofft bis zum Jahresende auf einen Nachfolger.

Präsident Gernot Leitner lobte die Arbeit von Gacic, der "insbesondere die Verschmelzung der Nachwuchsteams mit der Herren-Nationalmannschaft vorangetrieben" hat.

International gibt es eine weichenstellende Entscheidung: Die CEV Volleyball European League erhält 2026 eine deutlich größere Bedeutung, da sie künftig als der wichtigste Qualifikationsweg für jene Nationalteams dient, die nicht an der FIVB Volleyball Nations League teilnehmen, aber um ein Ticket für die EuroVolley 2028 kämpfen. Dies dient u.a. auch zur Straffung des internationalen Kalenders.

Künftig sind weniger Teams fix für die EM qualifiziert, nur der Titelverteidiger und die Veranstalter. "Bereits 2026 geht es für beide Nationalteams erneut um ein EM-Ticket.

In den Jahren 2026 und 2027 werden jeweils vier Plätze über die European League vergeben. Das sind natürlich gute Nachrichten, vor allem für unser Herren-Nationalteam", sagte ÖVV-Sportdirektor und Frauen-Teamchef Roland Schwab dazu.

Mehr zum Thema

Lions-Star kehrt aus dem Ruhestand zurück

Lions-Star kehrt aus dem Ruhestand zurück

Football
Ladies Open Amstetten bekommt einen neuen Spieltermin

Ladies Open Amstetten bekommt einen neuen Spieltermin

Tennis - WTA
NFL: Das Power Ranking vor Week 13

NFL: Das Power Ranking vor Week 13

Football
1
Wechselt ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in die Türkei?

Wechselt ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in die Türkei?

Deutsche Bundesliga
BVB-Starstürmer vor Abschied im kommenden Sommer?

BVB-Starstürmer vor Abschied im kommenden Sommer?

Deutsche Bundesliga
Krisensitzung! Liverpool trifft Entscheidung über Slot-Zukunft

Krisensitzung! Liverpool trifft Entscheidung über Slot-Zukunft

Premier League
13
Ohne Pöltl: ÖBV-Männer starten in Polen in WM-Quali

Ohne Pöltl: ÖBV-Männer starten in Polen in WM-Quali

2
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport ÖVV-Nationalteam Volleyball