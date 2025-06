Star-Quarterback steht offenbar vor NFL-Comeback

NFL-Quarterback Aaron Rodgers will seine Karriere bei den Pittsburgh Steelers fortsetzen.

Über diese Entscheidung des 41-Jährigen berichteten US-Medien übereinstimmend, offiziell ist der Deal aber noch nicht.

Der Football-Profi zählt zu den erfolgreichsten Quarterbacks der Liga, hatte nach einem Achillessehnenriss aber eine schwierige Zeit als Spieler der New York Jets. Trotz 28 Touchdown-Pässen in der vergangenen Saison gewannen die Jets nur fünf Saisonspiele.

Die ersten 18 Jahre seiner Karriere war der viermal zum wertvollsten Spieler der NFL gewählte Kalifornier bei den Green Bay Packers aktiv. Mit den Packers gewann Rodgers 2011 auch den Super Bowl – gegen die Steelers.

BREAKING: Aaron Rodgers to sign 1-year deal with Steelers ahead of next week's minicamp. (via @tompelissero, @rapsheet, @mikegarafolo) pic.twitter.com/2KBgsTK0aI