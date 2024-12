Die NFL-Playoffs 2025 werden aller Voraussicht nach ohne die San Francisco 49ers (6-8) über die Bühne gehen.

Das Team, das vergangene Saison noch in der Super Bowl stand, unterliegt den Los Angeles Rams (8-6) am Donnerstag mit 6:12 - und verliert somit auch das zweite Saisonspiel gegen den Divisionsrivalen.

Bei drei ausstehenden Regular-Season-Spielen scheint es ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, noch an den Rams vorbeizuziehen und die NFC West zu gewinnen. Gleichzeitig halten auch die Seattle Seahawks bei acht Siegen - ein weiteres Team aus der eigenen Division, das eine deutlich bessere Position vorweist als die 49ers.

San Francisco hatte die gesamte Saison über mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Auch wenn gegen Los Angeles einige Schlüsselspieler wie Nick Bosa oder Dre Greenlaw zurückkehrten, hatte man nichts zu melden.

Brock Purdy warf für lediglich 142 Yards, dazu auch noch eine kostspielige Interception im letzten Viertel. Die sechs gescorten Punkte sind die zweitwenigsten seit Kyle Shanahan die San Francisco 49ers 2017 als Head Coach übernommen hat.

Die Los Angeles Rams scheinen, auch wenn man am Donnerstag ohne Touchdown bleibt, im Finish der Regular Season hingegen voll in Fahrt zu kommen. Zuletzt überraschte man mit einem Sieg gegen die Buffalo Bills.

BROCK PURDY PICKED OFF.



WHAT AN AWFUL DECISION TO THROW THAT...pic.twitter.com/PGYPSqAQ9O