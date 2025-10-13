Suche
    Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers TB San Francisco 49ers San Francisco 49ers SF
    Endstand
    30:19
    7:3, 13:13, 7:3, 3:0
    Rookie denkt, MVP-Rufe gelten ihm

    Tampa-Bay-Wide-Receiver Tez Johnson erklärt nach dem Spiel, dass er die MVP-Rufe der Bucs-Fans auf sich bezogen habe.

    Rookie denkt, MVP-Rufe gelten ihm
    

    So kann man sich täuschen.

    Die Tampa Bay Buccaneers haben einen 30:19-Heimsieg über die San Francisco 49ers gefeiert. Protagonist ist einmal mehr Baker Mayfield mit zwei Touchdown-Pässen, 17 von 23 angekommenen Würfen und 256 Passing-Yards.

    In einer Hauptrolle hat sich auch Receiver Tez Johnson gesehen: Der Rookie fängt im dritten Viertel einen 45-Yard-Pass von Baker Mayfield in der Endzone - sein erster NFL-Touchdown überhaupt und sein einziger Catch in der Partie.

    "Die MVP-Rufe gelten Baker, Tez"

    Nach Spielende erzählt der Wideout eine lustige Anekdote: "Als ich gescort und die MVP-Rufe gehört habe, habe ich gedacht, dass sie mir gelten. Also frage ich Sterling Shepard, ob die Fans MVP gerufen haben", so Johnson in der Kabine.

    Doch anders als gedacht, sollten die Rufe der Fans nicht ihm gelten: "Ich habe gesagt, ich habe doch noch gar nichts in diesem Jahr erreicht - und 'Shep' sagt: Die gelten Baker, Tez."

    Der Rookie, der in der siebenten Runde an Stelle 235 von den 'Bucs' gepickt worden ist, findet sich aufgrund der vielen Verletzungen plötzlich in einigen Plays auf dem Spielfeld wieder. Bereits vor dem Match gegen die 49ers sind mit Mike Evans und Chris Godwin zwei wichtige Wide-Receiver ausgefallen - während des Spiels hat sich dann auch noch Rookie-Sensation Emeka Egbuka am Oberschenkel verletzt.

    Buccs an der Spitze der NFC

    Trotz der namhaften Ausfälle stehen die Buccaneers mit fünf Siegen und einer Niederlage an der Spitze der NFC. Einzig die Indianapolis Colts in der AFC haben denselben Record wie Tampa Bay. Im Monday Night Game kommende Woche müssen die "Bucs" zu den Detroit Lions, die vergangene Nacht bei den Kansas City Chiefs verloren haben.

    Den fünften Sieg der laufenden Saison verpasst haben dagegen die 49ers. Das Team aus Kalifornien hält nun bei vier Siegen und zwei Niederlagen - genauso wie die NFC-West-Rivalen Seattle Seahawks und LA Rams.

    San Francisco wird momentan vom Verletzungsteufel heimgesucht: Nach dem Saisonaus von Star-DE Nick Bosa (Kreuzbandriss) muss nun auch Linebacker Fred Warner unters Messer (ausgerenkter Fuß). Zudem haben gegen die "Buccs" unter anderem Starting-QB Brock Purdy und Receiver Ricky Perasall gefehlt. George Kittle könnte kommende Woche immerhin wieder zurückkehren, nachdem er seit Woche eins auf der "Injury Reserve List" gestanden ist.

