    Indianapolis Colts Indianapolis Colts IND Arizona Cardinals Arizona Cardinals ARI
    Endstand
    31:27
    7:7, 7:3, 3:14, 14:3
    Raimanns Colts mit bestem Saisonstart seit 2009

    Fünfter Sieg im sechsten NFL-Saisonspiel für den einzigen österreichischen Export.

    Raimanns Colts mit bestem Saisonstart seit 2009 Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Die Indianapolis Colts feiern in der NFL gegen die Arizona Cardinals im sechsten Saisonspiel den fünften Sieg. Das Heimteam mit Left Tackle Bernhard Raimann gewinnt 31:27.

    Die Entscheidung in einer Partie mit mehreren Führungswechseln bringt ein Touchdown von Runningback Jonathan Taylor Mitte des Schlussviertels.

    Nächsten Sonntag treten die Colts, die ihren besten Saisonstart seit 2009 verzeichnen, bei den Los Angeles Chargers an.

