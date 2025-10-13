Suche
    Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs KC Detroit Lions Detroit Lions DET
    Endstand
    30:17
    6:3, 7:7, 7:0, 10:7
    Befreiungsschlag! Chiefs finden gegen Lions in die Spur

    Patrick Mahomes führt seine Chiefs zu einem deutlichen Sieg über die Detroit Lions - nach Spielende kommt es zu einer Schlägerei am Feld.

    Befreiungsschlag! Chiefs finden gegen Lions in die Spur Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Den Kansas City Chiefs ist ein regelrechter Befreiungsschlag gelungen!

    Angeführt von einem glänzend aufgelegten Patrick Mahomes fertigen die Chiefs mit insgesamt vier Touchdowns vor heimischem Publikum die Detroit Lions mit 30:17 ab.

    In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit geht Kansas City wenige Sekunden vor Ende des zweiten Viertels durch einen Lauf von Quarterback Mahomes wieder mit 13:10 in Führung. Zuvor hat Mahomes bereits Xavier Worthy in der Endzone gefunden, Jared Goff auf der anderen Seite Wide Receiver Jameson Williams.

    Unschöne Szenen nach Spielende

    Im dritten Viertel ziehen die Gastgeber aber davon: Marquise Brown sorgt nach Pass von Mahomes und PAT von Harrison Butker für die Zehn-Punkte-Führung. Anfang des Schlussviertels kommen die Gäste durch einen Touchdown von Sam LaPorta nach Pass von Goff noch einmal heran, Brown sorgt wenig später mit seinem zweiten gefangenen Pass in der Endzone an diesem Abend für die Entscheidung. Butker macht kurz vor Schluss den Deckel mit einem 33-Yard-Field-Goal endgültig zu.

    Für Aufregung sorgt eine Aktion von Lions-Spieler Brian Branch nach Spielende, der Mahomes beim Handshake ignoriert, von JuJu Smith-Schuster zur Rede gestellt wird und mit einem Schlag gegen den Receiver eine Schlägerei auslöste.

    Die Chiefs bleiben in der AFC West mit nun je drei Siegen und drei Niederlagen auf Rang drei, sind den Chargers und den Broncos (beide 4-2) aber auf den Fersen. 

    Raimanns Colts mit bestem Saisonstart seit 2009

    NFL

    Nächste Niederlage! Mahomes und Co. kommen nicht in Schwung

    Football - NFL
    4
    NFL: Das Power Ranking vor Week 6

    Football - NFL
    16
    Raimanns Colts mit bestem Saisonstart seit 2009

    Football - NFL
    Raimann und Colts fahren Kantersieg gegen Raiders ein

    Football - NFL
    User-Endzone: Die dümmste Niederlage aller Zeiten?

    Football - NFL
    19
    Strafe gegen NFL-Coach nach Attacke gegen eigenen Spieler

    Football - NFL
    NFL: Das Power Ranking vor Week 5

    Football - NFL
    10
    So geht es nach der Auflösung der ELF mit den Vikings weiter

    Football - Sonstiges
    1

