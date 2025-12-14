Maybach: Ein besonderer Geburtstag

Was hast du an deinem 18. Geburtstag gemacht?

Philipp Maybach stand beim 3:1-Heimsieg der Wiener Austria gegen Titelverteidiger SK Sturm in der Startelf. Gibt schlimmere Arten, um "erwachsen" zu werden.

An seinem Freudentag absolvierte der jüngste Bundesliga-Austrianer der Geschichte sein 18. Pflichtspiel für die violetten Profis.

Profiteur der Verletzungsmisere

Nach dem Kreuzbandriss von Manprit Sarkaria und der schweren Knöchelverletzung von Noah Botic sind Manfred Fischer und Abubakr Barry eine Reihe nach vorne gerückt.

Und so war zum zweiten Mal in Folge im zentralen Mittelfeld Platz in der Anfangsformation für das FAK-Talent.