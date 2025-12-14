FK Austria Wien FK Austria Wien FAK SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Reinhold Ranftl
  • Johannes Eggestein
  • Kelvin Boateng
  • Arjan Malic
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Maybach: Ein besonderer Geburtstag

Der jüngste Bundesliga-Austrianer aller Zeiten ist erwachsen geworden. Und da gibt es Lob von mehreren Seiten.

Maybach: Ein besonderer Geburtstag Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was hast du an deinem 18. Geburtstag gemacht?

Philipp Maybach stand beim 3:1-Heimsieg der Wiener Austria gegen Titelverteidiger SK Sturm in der Startelf. Gibt schlimmere Arten, um "erwachsen" zu werden.

An seinem Freudentag absolvierte der jüngste Bundesliga-Austrianer der Geschichte sein 18. Pflichtspiel für die violetten Profis.

Profiteur der Verletzungsmisere

Nach dem Kreuzbandriss von Manprit Sarkaria und der schweren Knöchelverletzung von Noah Botic sind Manfred Fischer und Abubakr Barry eine Reihe nach vorne gerückt.

Und so war zum zweiten Mal in Folge im zentralen Mittelfeld Platz in der Anfangsformation für das FAK-Talent.

Ungefragtes Lob

Nach dem Schlusspfiff hatten gleich zwei seiner Mitspieler bei ihren Interviews ungefragt das Bedürfnis, über den Youngster zu sprechen.

"Ich mache das eigentlich nicht, aber diesmal muss ich einen hervorheben: Philipp Maybach. Hut ab, wie das Junge das gemacht hat. So muss er weitermachen", lobt Aleksandar Dragovic.

Johannes Eggestein sagt: "Er hat ein super Spiel gemacht!"

"Das Thema ist riesig geworden, viel zu groß!"

Stephan Helm

Trainer Stephan Helm fand den 18-Jährigen "gut".

Das Thema Spielzeit für junge Spieler hat mit der U17-WM in ganz Österreich, bei der Austria speziell, ordentlich Fahrt aufgenommen.

Kein Haifisch-Gebiss

Helm sagt: "Das Thema ist riesig geworden, viel zu groß! Das ist für die Jungs selbst nicht gut. Die professionelle Arbeit dahinter ist total in den Hintergrund gerückt. Das stört mich. Die Jungen müssen brutal viel arbeiten, und vieles davon findet abseits des Scheinwerferlichts statt. Es ist nicht einfach, sich in so eine Mannschaft reinzuspielen. Du musst performen. Wir haben die Mannschaft in die Richtung entwickelt, dass diese Spieler immer mehr Gelegenheiten kriegen werden."

Doch junge Talente, die in der Bundesliga reüssieren können, gibt es nirgends wie Sand am Meer. Auch nicht am Verteilerkreis in Wien-Favoriten.

"Wir sind kein Haifisch-Gebiss, wenn einer ausfällt, ist nicht der nächste gleich da", sagt der Austria-Coach.

Mehr zum Thema

FAK: Turbulente Wochen, positiver Abschluss - und jetzt?

FAK: Turbulente Wochen, positiver Abschluss - und jetzt?

Bundesliga
8
Wähle das Bundesliga-Team der Herbstsaison!

Wähle das Bundesliga-Team der Herbstsaison!

Bundesliga
Blau-Weiß lebt noch: "Wir waren alle am letzten Zacken unterwegs"

Blau-Weiß lebt noch: "Wir waren alle am letzten Zacken unterwegs"

Bundesliga
1
Gut begonnen - und dann fängt das "Kopfkino" bei Rapid wieder an

Gut begonnen - und dann fängt das "Kopfkino" bei Rapid wieder an

Bundesliga
60
Sturm-Boss Jauk: "Gibt Entscheidungen zu treffen"

Sturm-Boss Jauk: "Gibt Entscheidungen zu treffen"

Bundesliga
1
Lieblingsgegner! Austria dreht Spiel gegen Sturm Graz

Lieblingsgegner! Austria dreht Spiel gegen Sturm Graz

Bundesliga
165
RBS-Winterkönig: "Nicht so schlecht, für ein schlechtes Halbjahr"

RBS-Winterkönig: "Nicht so schlecht, für ein schlechtes Halbjahr"

Bundesliga
18
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LAOLA1+ FK Austria Wien Stephan Helm Philipp Maybach Harald Prantl