Plan B zu Rodgers? Steelers haben Falcons-QB am Radar

Die Pittsburgh Steelers könnten sich nach einem Plan B zu Aaron Rodgers umsehen.

Auch Ende Mai hat sich der Quarterback-Veteran noch immer nicht zu "Steel City" bekannt. Obwohl die Schwarz-Gelben fest mit einer Verpflichtung des vierfachen MVPs rechnen, sieht man sich vermehrt nach Optionen um, so das nicht der Fall sein sollte.

Einer dieser Kandidaten dürfte Kirk Cousins sein, wie ESPN-Insider Jeremy Fowler berichtet. Der Quarterback der Atlanta Falcons ist am Ende der vergangenen Saison in der Rangordnung hinter First-Round-Pick Michael Penix Jr. gerutscht. Kommende Saison würde dem Routinier in Georgia nur die Back-Up-Rolle bleiben.

Cousins Mega-Vertrag könnte Trade im Weg stehen

Der 36-Jährige hat vergangenes Jahr einen Vierjahresvertrag über 180 Millionen US-Dollar (100 Millionen Dollar davon garantiert) unterschrieben. Dieser Mega-Vertrag steht einem Trade momentan auch im Wege: Die Falcons müssten ihrem QB selbst bei einem Wechsel einen Großteil des Gehalts bezahlen.

Atlanta würde einem Trade also nur zusagen, wenn sich die aufnehmende Franchise deutlich am Salär beteiligt. Der Quarterback bekommt 37,5 Millionen Dollar über die nächsten zwei Jahre garantiert - die Vorstellungen Atlantas dürften sich rund um die 20 Millionen Dollar drehen.

Cousins hat auch beim OTA-Start (Organized Team Activities) gefehlt, der ist allerdings nicht verpflichtend. Auch die Teamkollegen Kyle Pitts (TE), Ray-Ray McCloud III (WR), Kaleb McGary (RT) und Morgan Fox (DE) sind diesen ferngeblieben.