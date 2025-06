Packers entlassen Star-Cornerback - Chubb nach Houston

Nach Monaten der Spekulation ist es nun tatsächlich Gewissheit.

Die Green Bay Packers trennen sich von Star-Cornerback Jaire Alexander. Das hat die Franchise aus Wisconsin auf "X" mitgeteilt. Nach sieben gemeinsamen Jahren trennen sich damit die Wege.

Der mittlerweile 28-Jährige hat sich seit seinem Debüt zu einem der besten Cornerbacks der NFL entwickelt - allerdings ist der Defensivspieler auch äußerst verletzungsanfällig. In den vergangenen beiden Saisonen ist Alexander jeweils nur auf sieben Spiele gekommen, nur in einer der letzten vier Seasons hat er auch alle Spiele bestritten.

Wenn der Corner in den vergangenen vier Spielzeit über ein Jahr fit geblieben ist, ist er auch in den Pro Bowl und ins Second Team All-Pro gewählt worden (2020, 2022). Nachdem sich die Packers mit ihrem Cornerback weder auf eine Umstrukturierung des Vertrages einigen können, noch einen Trade-Partner gefunden haben, wird Alexander nun vor die Türe gesetzt.

Richtig auf den Abgang vorbereitet sind die Packers allerdings nicht: Im NFL-Draft haben die "Packs" keinen Cornerback in den ersten Runden geholt, als Ersatz ist nur Nate Hobbs aus Las Vegas gekommen.

Chubb unterschreibt bei den Texans

Eine neue Franchise bereits gefunden hat dagegen Nick Chubb. Der Runningback unterschreibt einen Einjahresvertrag über 2,5 Millionen US-Dollar bei den Houston Texans, der noch auf 5 Millionen ansteigen kann.

Chubb ist in der jüngeren Vergangenheit einer der besten RBs gewesen, bis er sich 2023 gegen die Pittsburgh Steelers eine schwere Knieverletzung zugezogen hat. In seiner Comeback-Saison vergangenes Jahr ist er "nur" noch auf 3,3 Yards pro Versuch und insgesamt vier Touchdowns für die Cleveland Browns gekommen.

In Houston muss sich der 29-Jährige vorerst mit der Backup-Rolle hinter Starter Joe Mixon zufrieden geben.

Thank you, Jaire 💚 — Green Bay Packers (@packers) June 9, 2025