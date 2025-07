NFL trauert um ehemaligen Super-Bowl-Sieger

Bryan Braman ist am Donnerstagmorgen an Krebs verstorben.

Februar diesen Jahres, im gleichen Monat, in dem die Philadelphia Eagles zum zweiten Mal die Super Bowl gewannen, erhielt der Linebacker die Diagnose Krebs.

In Seattle befand er sich in Behandlung, für die eine GoFundMe-Kampagne gestartet wurde, die 88.000 US-Dollar einbrachte. Braman wurde 38 Jahre alt und hinterlässt zwei Töchter.

Der Linebacker triumphierte mit den Eagles 2018 in der Super Bowl. Mit einem 41:33-Sieg über die New England Patriots holte die Franchise damals zum ersten Mal die Vince Lombardi Trophy.

Eagles trauern um "wertvolles Mitglied"

Braman startete seine NFL-Karriere 2011 bei den Houston Texans und wechselte 2014 als Free Agent zu den Eagles. Nach einer zwischenzeitlichen Zeit bei den New Orleans Saints kehrte er im Dezember 2017 nach Philadelphia zurück. Das Highlight folgte dann im Februar 2018 mit dem Gewinn der Super Bowl.

Tiefe Bestürzung gibt es seitens der Eagles, die sich emotional in einem Statement zeigten: "Während seiner vier Spielzeiten in Philadelphia war Bryan ein loyaler Mannschaftskamerad, ein Unterstützer der Gemeinschaft und ein wertvolles Mitglied unseres Teams, das die Super Bowl LII gewann. Vor allem aber war er ein hingebungsvoller Vater, der seine Familie und alle Menschen um ihn herum leidenschaftlich liebte. Wir sprechen Bryans Familie und allen, die in dieser schweren Zeit um ihn trauern, unser tiefstes Beileid aus."

