Sportwechsel? Diskus-Olympiasieger will in die NFL!

Der jamaikanische Diskus-Olympiasieger Roje Stona will in Zukunft in der National Football League (NFL) erfolgreich sein.

Der 25-Jährige, der im August in Paris mit einem 70-Meter-Wurf sensationell Gold gewonnen hat, ist einer von 14 Athleten im internationalen Programm (IPP) für 2025. Stona hat in den USA studiert, dort aber nicht wettbewerbsmäßig Football gespielt.

"Ich weiß, wie viel Arbeit das bedeutet", sagte der Zwei-Meter-Mann der BBC. Er glaube aber, "es gibt großartige Trainer, die mir viel beibringen können".

Stona und die 13 weiteren Kandidaten werden im Jänner zunächst ein zehnwöchiges Trainingslager in Florida absolvieren, ehe sie im März die Chance haben, NFL-Scouts zu beeindrucken.

Über das IPP-Programm haben es in der Vergangenheit die Österreicher Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals) und Sandro Platzgummer (New York Giants) in die Trainingskader von NFL-Teams geschafft.

NFL: Das Power Ranking vor Week 14