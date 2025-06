Wird die kommende Saison Aaron Rodgers letzte in der NFL?

Das hat der viermalige MVP zumindest bei der "Pat McAfee Show" angekündigt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das (Anm.: meine letzte Saison) wird. Deswegen haben wir uns auf einen Einjahresvertrag geeinigt", gibt der 41-Jährige im Video-Podcast des ehemaligen Colts-Kickers bekannt.

Es gehe darum, "meine Karriere mit viel Liebe, Spaß und Friede zu beenden. Ich meine, ich habe verdammte 20 Jahre gespielt. [...] Und wo könnte ich meine Karriere besser beenden als bei einer der Traditions-Franchises in der NFL."

Für die Entscheidung, seine Karriere bei den Steelers fortzusetzen, hat er sich wochenlang Zeit gelassen und erst kurz vor dem Trainingslager zugesagt. In Pittsburgh kassiert er "nur" 13,6 Millionen US-Dollar (rund 11,7 Millionen Euro).

"A-Rod" zählt zu den besten Quarterbacks der Geschichte: Viermal ist er zum Most Valuable Player der NFL gewählt worden (2011, 2014, 2020, 2021), mit den Green Bay Packers, die ihn 2005 an 24. Stelle gepickt haben, holt er 2011 den Super Bowl - mit einem 31:25-Sieg über die Pittsburgh Steelers.

