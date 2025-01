Bengals-Star holt "Triple Crown" und schreibt Geschichte

Ja'Marr Chase ist der erste Spieler in der NFL-Geschichte, der in Diensten der Cincinnati Bengals in der Regular Season die "Triple Crown" holt.

Dem Superstar der Franchise aus der AFC North gelangen in 17 Spielen 127 Receptions, 1708 Yards und 17 Touchdowns. Das sind alleinige Höchstwerte in den drei Kategorien.

Die zweitmeisten Receptions gehen auf das Konto des Deutschen Amon-Ra St. Brown (115/Detroit Lions), die zweitmeisten Yards sammelte Justin Jefferson (1533/Minnesota Vikings) und die zweitmeisten Touchdowns verzeichnete Terry McLaurin (13/Washington Commanders).

Drei Jahre vor Chase holte Cooper Kupp (Los Angeles Rams) als bis dato letzter Spieler die "Triple Crown", der damals ebenfalls alleiniger Spitzenreiter in den drei Wertungen war.

Die "Triple Crown" wurde seit der Datenerfassung 1932 insgesamt 17-mal an 13 Spieler vergeben, wobei nur Rekordsieger Don Hutson (5) mehr als einmal die "Triple Crown" fixierte.

NFL: Das Power Ranking vor dem Regular-Season-Finale