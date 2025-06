Nach der Verletzung von US-Quarterback Conor Miller haben die Raiders Tirol einen neuen Spielmacher für das ELF-Team verpflichtet.

Die Innsbrucker verkündeten am Mittwoch die Rückkehr von N'Kosi Perry, der bereits im Vorjahr die Raiders-Offense in Europas Top-Footballliga angeführt hatte. Eine Rückkehr von Miller zeichnet sich erst in gut einem Monat ab.

Der US-Amerikaner Perry wird die Tiroler am Samstag (18.00/live Puls24, ORF Sport +) bei den Vienna Vikings anführen.

