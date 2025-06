Die Beach-Volleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger sind am Samstag beim Challenger-Event in Stare Jablonki in Polen im Achtelfinale ausgeschieden.

Die beiden Österreicher lieferten den schwedischen Olympiasiegern David Ahman/Jonatan Hellvig allerdings einen starken Kampf, ehe sie 1:2 (19,-15,-21) unterlagen.

Das ergab Endrang neun, während ihre Landsleute Christoph Dressler/Philipp Waller 17. geworden waren.