3er-Gondel

Wer ist die Slalom-Queen?

Die 3er-Gondel hat die fünf besten Slalomläuferinnen der Geschichte in einem Ranking zusammengefasst.

In einer neuen Episode der 3er-Gondel ranken Daniela Kulovits und Maximilian Girschele die fünf besten Slalomläuferinnen der Ski-Geschichte.

Ein Punktesystem bringt ein Ranking hervor, in dem eine Slalom-Queen - vielleicht für immer - an der Spitze stehen wird.

Stimmst du dem Ranking zu – oder fehlt für dich eine Slalomläuferin?

Hier ansehen:

Die 3er-Gondel als Podcast:

Die 10 Frauen mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Hanni Wenzel (Liechtenstein) - 11 Weltcupsiege
#9 - Pernilla Wiberg (Schweden) - 14 Weltcupsiege

