3er-Gondel
Wer ist die Slalom-Queen?
Die 3er-Gondel hat die fünf besten Slalomläuferinnen der Geschichte in einem Ranking zusammengefasst.
Textquelle: © LAOLA1
In einer neuen Episode der 3er-Gondel ranken Daniela Kulovits und Maximilian Girschele die fünf besten Slalomläuferinnen der Ski-Geschichte.
Ein Punktesystem bringt ein Ranking hervor, in dem eine Slalom-Queen - vielleicht für immer - an der Spitze stehen wird.
Stimmst du dem Ranking zu – oder fehlt für dich eine Slalomläuferin?
Hier ansehen: