NBA-Trainerlegende verlängert um weitere zwei Jahre

Steve Kerr geht mit den Golden State Warriors in die nächste Runde.

Kerr hat sich grundsätzlich auf einen Zweijahresvertrag geeinigt, um weiterhin die Warriors zu coachen, wie eine Person mit Kenntnis der Verhandlungen mitteilte.

Kerr muss seinen neuen Vertrag noch unterzeichnen, sagte die Person am Samstagabend und sprach unter der Bedingung der Anonymität, da der Vertrag noch finalisiert werden muss.

Turbulente Saison

Die Warriors verpassten zum zweiten Mal in drei Jahren die Playoffs, erreichten den zehnten Platz in der Western Conference und schieden schließlich im Play-in-Turnier in Phoenix aus.

Kerrs zwölfjährige Amtszeit bei der Franchise war von vier Meisterschaften und sechs aufeinanderfolgenden Finalteilnahmen an der Seite von Stephen Curry und Draymond Green geprägt.

Kerr umarmte die beiden Stars am Ende der Niederlage in Phoenix und sagte danach, er wisse, dass es vielleicht ihr letztes gemeinsames Spiel gewesen sei.

Die Warriors beendeten die Saison mit einer Bilanz von 37 Siegen und 45 Niederlagen, geplagt von zahlreichen Verletzungen. Dazu zählten der Ausfall von Jimmy Butler aufgrund einer Knieverletzung im Januar und das 27 Spiele andauernde Fehlen von Curry wegen einer eigenen Knieverletzung.

Rekorde mit den Warriors

Kerr, 60, begann seine Trainerkarriere 2014/15 und führte Golden State umgehend zur ersten Meisterschaft des Vereins seit 40 Jahren. Die Warriors starteten daraufhin die nächste Saison mit einer Rekordserie von 24:0, während er als Co-Trainer mit Luke Walton an der Spitze stand, da Kerr die ersten 43 Spiele verpasste.

Das Team verbuchte daraufhin eine Rekordzahl von 73 Siegen. Kerr nahm eine Auszeit, um sich von schwerwiegenden Komplikationen nach zwei Rückenoperationen zu erholen, und fehlte 2017 erneut, als Mike Brown einsprang, während Kerr sich einer Operation zur Behebung eines Wirbelsäulenflüssigkeitslecks unterzog.

Green hatte auf seinem Podcast nach Saisonende vorhergesagt, dass Kerr nicht zurückkehren würde.

Mehr als nur ein Trainer

Während seiner gesamten Trainerkarriere nutzte Kerr seine Plattform, um sich unter anderem gegen Waffengewalt und soziale Ungerechtigkeit auszusprechen. Er verlor seinen Vater Malcolm, den Präsidenten der American University of Beirut, der ermordet wurde, als Kerr im ersten Studienjahr an der University of Arizona war.

Im März 2018 nahm Kerr an der "March for Our Lives"-Demonstration in Oakland teil. Anfang desselben Monats nahm er an einer Podiumsdiskussion mit den Kongressabgeordneten Ro Khanna und Mike Thompson – damals Vorsitzender der "House Gun Violence Prevention Task Force" – und Schülern aus dem gesamten South Bay teil, um über Waffengewalt an Schulen zu diskutieren und die Bemühungen der Jugend im ganzen Land zu loben.

Kerr hat gesagt, dass es ihm nicht schwerfalle, sowohl als Basketballtrainer als auch als öffentliche Stimme für diejenigen zu agieren, die keine haben.

„Ich denke, in gewisser Weise wird uns die Balance vorgegeben, angesichts dessen, was im ganzen Land passiert", sagte Kerr. „Ich weiß, dass zu meiner aktiven Zeit Spieler und Trainer selten – vielleicht nicht nie – nach Politik und Wahlen gefragt wurden.“