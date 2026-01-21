Golden State Warriors Golden State Warriors GSW Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
NEWS

Weiter ohne Pöltl: Raptors bezwingen Warriors mit Vereinsrekord

Beim deutlichen Sieg müssen die Kanadier weiterhin auf Topspieler rund um den österreichischen NBA-Export verzichten.

Weiter ohne Pöltl: Raptors bezwingen Warriors mit Vereinsrekord Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die Toronto kehren weiterhin ohne Jakob Pöltl auf die Siegerstraße zurück.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch) bezwingen die Kanadier die Golden State Warriors mit 145:127. Damit erzielen sie den höchsten Score der Vereinsgeschichte in einem Spiel der regulären NBA-Saison.

Dabei müssen die Raptors wie schon bei der Pleite gegen die Los Angeles Lakers nicht nur auf den Österreicher, sondern auch auf RJ Barrett, Ja'Kobe Walter, Collin Murray-Boyles sowie Chucky Hepburn verzichten. Bei den Warriors fällt Jimmy Butler nach einem Kreuzbandriss gegen die Miami Heat für die restliche Saison aus.

Immanuel Quickley erzielt mit 40 die meisten Punkte für die Kanadier, die in der Eastern Conference damit weiter auf Kurs bleiben.

Doncic brilliert gegen Nuggets

Gegen die Denver Nuggets fahren die Lakers nach dem Erfolg gegen Toronto den zweiten Sieg en suite ein. Sie schlagen Denver mit 115:107.

Während Superstar Nikola Jokic weiterhin verletzungsbedingt ausfällt, zeigt sich mit Luka Doncic ein anderer erneut von seiner besten Seite - er legt mit 38 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists ein Triple Double auf.

Die Sacramento Kings kassieren mit einem 117:130 gegen Miami Heat die zweite Niederlage in Folge.

