15. Sieg im 16. Spiel: Erfolgslauf der Austria-Frauen geht weiter

Austria Wien hat den Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger St. Pölten in der Frauen-Fußball-Bundesliga gewahrt.

Die Wienerinnen setzten sich am Freitag mit Mühe gegen den SV Neulengbach mit 2:1 durch und fixierten dank Toren von Lotta Cordes (14.) und Lena Triendl (71.) den 15. Sieg im 16. Saisonspiel.

Souveräner agierte der Titelverteidiger aus Niederösterreich, der den LASK vor eigenem Publikum mit 3:0 in die Knie zwang und zum 13. Mal drei Punkte einfuhr.

Für St. Pölten trafen Sarah Mattner (16.), Lisa Ebert (28.) und Ludmila Matavkova (89.).