Thunder kassiert dritte NBA-Saisonniederlage

Der Titelverteidiger muss sich Minnesota knapp geschlagen geben.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat in der NBA seine dritte Saisonniederlage kassiert. Das dominierende Team des Jahres unterlag am Freitag (Ortszeit) bei den Minnesota Timberwolves mit 107:112.

In einem packenden Spiel wurde Minnesotas Anthony Edwards zum entscheidenden Akteur. Der Timberwolves-Star hatte zuletzt drei Spiele verpasst und kam nun auf 26 Punkte, wobei er sein Team in der Schlussminute mit einem verwandelten Dreier entscheidend in Führung brachte.

Die Thunder haben mit 24 Siegen aus den ersten 25 Spielen einen historisch guten Saisonstart hingelegt, nun aber zwei von drei Spielen verloren. Die Timberwolves liegen nach schwachem Saisonstart dagegen mittlerweile auf Platz sechs in der Western Conference.

Siege für Spurs und 76ers

Noch besser stehen die San Antonio Spurs da, die vorige Woche im Halbfinale des NBA-Cups gegen die Thunder gewinnen konnten. Das Team um Victor Wembanyama gewann deutlich mit 126:98 bei den Atlanta Hawks.

NBA-Cup-Sieger New York Knicks kassierte dagegen beim 107:116 gegen die Philadelphia 76ers eine überraschende Heimniederlage.

