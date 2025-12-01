New York Knicks New York Knicks NYK Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
116:94
41:22 , 18:30 , 34:25 , 23:17
Ohne Pöltl: Toronto verliert in New York

Der Center wurde bei der Niederlage im Madison Square Garden geschont. Titelverteidiger "OKC" feierte indes seinen 20. Saisonsieg

Ohne Pöltl: Toronto verliert in New York Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
24 Stunden nach dem 111:118 n.V. bei den Charlotte Hornets verlieren die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch bei den New York Knicks.

Jakob Pöltl erlebt das 94:116 im Madison Square Garden von der Bank aus mit. Der 30-jährige Wiener wird im Zusammenhang mit seinen Rückenproblemen geschont. Immanuel Quickley erzielt 19 Punkte für die Kanadier, die am Dienstag die Portland Trail Blazers empfangen.

Titelverteidiger marschiert weiter

Die Franchise aus Oregon unterliegt indes Oklahoma City Thunder mit 115:123.

Der von Shai Gilgeous-Alexander mit 26 Zählern angeführte Titelverteidiger feiert den zwölften Sieg in Folge und den 20. im 21. Saisonspiel. In Portland hatte "OKC" am 5. November mit 119:121 die bisher einzige Niederlage erlitten.

Die Los Angeles Lakers gewinnen auch ohne LeBron James, dem eine Pause gegönnt wurde, 133:121 gegen die New Orleans Pelicans.

Luka Doncic erzielt beim siebenten Sieg hintereinander 34 Punkte, für Austin Reaves stehen 33 Zähler zu Buche. Erst nach zwei Verlängerungen ist das Duell der Philadelphia 76ers mit den Atlanta Hawks entschieden. Das Team aus Georgia gewann 142:134.

