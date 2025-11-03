Toronto Raptors Toronto Raptors TOR Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies MEM
Endstand
117:104
26:23 , 27:24 , 31:24 , 33:33
NEWS

Ohne Pöltl: Raptors schnappen sich ersten Heimsieg

Wegen Rückenproblemen fehlt Pöltl auch gegen die Memphis Grizzlies - Barrett und Ingram führten Kanadier bei 117:104 an.

Basketball-Profi Jakob Pöltl braucht weiterhin Geduld:

Beim 117:104 der Toronto Raptors gegen die Memphis Grizzlies am Sonntag (Ortszeit) in der NBA musste der 30-jährige Wiener wegen anhaltender Rückenprobleme zum dritten Mal in Folge passen.

Die Kanadier feierten den ersten Heimsieg der Saison und halten nun bei einer 3:4-Gesamtbilanz.

RJ Barrett mit 27 und Brandon Ingram mit 26 Zählern waren die erfolgreichsten Scorer der Raptors. Am Dienstag empfängt Toronto die Milwaukee Bucks.

Nur Titelverteidiger noch ungeschlagen

Das erste Aufeinandertreffen mit der Mannschaft um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo war vor eineinhalb Wochen 116:122 verloren gegangen.

Oklahoma City Thunder gewann auch das siebente Saisonspiel und bleibt nach den Sonntag-Partien als einziges NBA-Team ungeschlagen.

Der Titelverteidiger war beim 137:106 gegen die weiterhin sieglosen New Orleans Pelicans ungefährdet.

Für die Chicago Bulls setzte es nach zuvor fünf Siegen mit 116:128 bei den New York Knicks ebenso die erste Niederlage wie für die San Antonio Spurs mit 118:130 bei den Phoenix Suns.

