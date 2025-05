Starke Aufholjagd! Knicks schlagen in NBA-Playoffs zurück

Die New York Knicks gewinnen Spiel 3 der Halbfinalserie gegen die Indiana Pacers mit 106:100. Das Franchise aus New York legt eine starke Aufholjagd hin und münzt einen 20-Punkte-Rückstand noch in einen Sieg um.

Wie in den ersten beiden Partien erwischen die Indiana Pacers den besseren Start, in der Schlussphase des zweiten Drittels liegt das Team von Rick Carlisle bereits mit 20 Punkten in Führung (55:35).

Doch die Knicks beweisen Comeback-Qualitäten und werden mit Fortdauer der Partie immer stärker. Mit 20 Punkten im Schlussviertel ist es Karl-Anthony Towns, der zum Gamechanger für das Team von Tom Thibodeau wird. Auch Jalen Brunson agiert gewohnt stark, er erzielt 23 Punkte für seine Mannschaft.

Mit dem Sieg konnten die New York Knicks in der Best-of-seven-Serie auf 1:2 verkürzen. "Für mich war heute klar, dass ich die Gelegenheit im vierten Viertel nutzen werde, wenn ich eine bekomme", meinte Matchwinner Karl-Anthony Towns nach Spielende. Mit "Mut und Kontinuität" soll nun der Einzug in die NBA Finals gelingen.